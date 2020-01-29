Ура.ру: экс-полпред в УрФО Игорь Холманских покинул совет директоров Уралвагонзавода
Сегодня, 19:59ПолитикаФото: kremlin.ru
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Бывший полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских вышел из совета директоров корпорации «Уралвагонзавод». Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
Холманских больше не входит в состав совета директоров корпорации. Также издание сообщает, что бывшему чиновнику не предложена новая должность. Сам Игорь Холманских отказался комментировать ситуацию.
Холманских после отставки с поста полпреда президента был избран председателем совета директоров Уралвагонзавода. Заседания прошло 9 июля 2018 года, через год данные о составе совета директоров были закрыты, однако издание сообщает, что Холманских сохранил свое место.
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