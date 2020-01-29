Ура.ру: экс-полпред в УрФО Игорь Холманских покинул совет директоров Уралвагонзавода

Холманских больше не входит в состав совета директоров корпорации. Также издание сообщает, что бывшему чиновнику не предложена новая должность. Сам Игорь Холманских отказался комментировать ситуацию.

Холманских после отставки с поста полпреда президента был избран председателем совета директоров Уралвагонзавода. Заседания прошло 9 июля 2018 года, через год данные о составе совета директоров были закрыты, однако издание сообщает, что Холманских сохранил свое место.