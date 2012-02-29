Эдуард Россель: «Я приехал в Нижний Тагил агитировать за Путина»

Он посетил Перинатальный центр города, оценил процесс строительства трамплинного комплекса на горе Долгой и устроил пресс-конференцию в здании «Треста Тагилстрой». Основной целью своего визита политик назвал агитацию за кандидата в президенты Владимира Путина.

При этом на пресс-конференции Россель говорил не только о президентских выборах. Он отвечал на вопросы журналистов по поводу избрания мэра Нижнего Тагила в сентябре. Эдуард Эргартович заметил, что управлять Нижним Тагилом сможет только настоящий профессионал, а не «человек с улицы».

Нижний Тагил – очень серьезный в этом плане город. На предприятиях работают люди, настоящие мужики, способные встать на пост мэра и не втягиваться в работу год, а начать грамотно руководить Нижним Тагилом с первого дня вступления в должность. Может быть, такие есть и в малом бизнесе. Решить, кто им нужен на этом посту, должны сами тагильчане высказал свое мнение Эдуард Россель.

Поднимался вопрос и возможных губернаторских выборах. Эдуард Эргартович не исключает того, что будет баллотироваться на пост главы Свердловской области, если вместо назначения губернаторов опять станут выбирать.

Посмотрим. Мне в этом году будет 75 лет, но я чувствую себя замечательно. Кроме того, я не перестаю самосовершенствоваться. Я каждый день делаю зарядку по часу, за два года выучил немецкий язык рассказал член Совета Федерации.

Хорошо было бы, если Эдуард Эргартович также усовершенствует свое знание правил дорожного движения. Работники организаций, располагающихся в здании «Треста», обратили внимание на то, что водитель Росселя припарковал автомобиль на тротуаре прямо напротив входа. Это подразумевает назначение штрафа. Кроме того, это просто неэтично. Видимо, политикам такого уровня позволяется нарушать ПДД.