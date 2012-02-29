Валентина Исаева заявила, что не намерена подавать в отставку

«Оправдываться не хочу, - пояснила Валентина Исаева, - я просто хочу,чтобы объективно разобрались в ситуации. Для того чтобы давать оценкудеятельности главы, надо сначала посмотреть, какое хозяйство и в какомсостоянии ему досталось, в какое тяжелое время ему пришлось руководитьгородом. И после этого оценивать результаты, а они есть».

«Не могу отнести себя к бездельникам, у меня напряженный ритм работы, идела в городе видны, - продолжила она. – Оглядываясь назад, на то, чтосделано, я думаю: «Как это нам удалось, ведь только в конце 2011 года мыначали достигать рубежей докризисного 2008-го?» Достроены Перинатальныйцентр, пристрой к политехнической гимназии, сдан 45-квартирный подъездпод жилье по социальному найму. Капитально отремонтированы 592многоквартирных дома, где проживают более 100 тысяч человек, - это одиниз самых высоких показателей в Свердловской области. Снесены 62аварийных дома. А всего улучшили свои жилищные условия, в том числе и засчет средств местного бюджета, 1784 человека.

Сделан капремонт санпропускника, возобновлена реконструкция школы № 49.Завершена реконструкция детского сада № 25 на 110 мест на ул.Жуковского, построен детсад на 130 мест в микрорайоне Муринские пруды. Впланах на 2012 год - ввод в строй детского сада в микрорайоне Рудникаим. III Интернационала, завершение реконструкции детсада на ул. Выйской,реконструкция еще одного объекта – на ул. Ермака – и начало работ построительству двух – в Дзержинском районе.

Нижний Тагил одним из первых в РФ вошел в Федеральную программуподдержки моногородов, его Комплексный инвестиционный план, получившийвысокую оценку, успешно выполняется. Открыт диализный центр, идетстроительство госпиталя инновационных медицинских технологий,мусороперерабатывающего завода, реконструкция на крупнейших предприятияхгорода, гормолзаводе, завершается проектирование крупноготоргово-развлекательного центра. Впервые создано совместноемуниципально-частное предприятие, и как результат - уже в апреле начнутработать новые очистные сооружения Восточной системы. Отремонтированыфасад и кровля театра кукол, завершаются ремонт и оснащение зрительногозала ДК «Юбилейный». В поселке Уралец методом «народной стройки»отремонтирована школа искусств. По сравнению с 2009 годом объеминвестиций в развитие экономики и социальной сферы города вырос в двараза и к началу 2012-го составил более 12 млрд рублей.

По словам Главы Нижнего Тагила, встреча, на которую она была приглашена кГубернатору Свердловской области и где подверглась резкой критике, небыла диалогом с заинтересованным обсуждением путей решения копившихсядесятилетиями проблем. «Аналогичные проблемы и в других городахРоссийской Федерации, - считает Валентина Исаева. – Кроме того, набюджет в 3 млрд рублей собственных доходов Тагилу прожить невозможно».

По поводу исключения из партийных рядов она заявила следующее: «Явступила в «Единую Россию» в 2004 году. Сделала это осознанно, так какувидела в ней политическую силу, которая способна взять на себяответственность за страну. В последнее время многие советовали мне выйтииз «ЕР», но я вступала в партию не ради кого-то, у меня есть идеалы имера ответственности. Я и сегодня считаю, что «Единая Россия» -политическая сила, которая, сделав выводы из критики, можетмобилизоваться и продолжить работу по выходу России на более высокиерубежи, улучшению качества жизни людей».

«Не скрою, я болезненно отнеслась к известию об исключении меня изпартии, - продолжила Валентина Исаева. – Неприятно, что никто изрегионального отделения со мной не встретился, не предъявил каких-либообвинений. Обвинения идут только через СМИ. Более того, нарушен порядокисключения из партии. В соответствии с положением об учете членовпартии, до рассмотрения вопроса об исключении должна быть проведена«всесторонняя и объективная проверка по факту совершенного нарушенияУстава партии», после чего подтверждающие документы и письменноеобъяснение члена партии по существу допущенного нарушения должны бытьпредставлены на рассмотрение соответствующего руководящего органа. Этапроцедура не была соблюдена».

«Вся моя семья – мама, дети, сестры – всегда голосовали за «ЕдинуюРоссию», и внуки были тому свидетелями, - сказала далее Глава НижнегоТагила. - И вот сейчас мой внук пятиклассник спрашивает меня: «Почемутебя исключили из партии «Единая Россия»?» Может, секретарь политсоветарегионального отделения Виктор Анатольевич Шептий поможет мне ответитьна этот «детский» вопрос?»

Валентина Исаева выразила свою четкую позицию и по поводу различныхслухов о том, что тагильский мэр подаст в отставку: «Меня избрал народ, ия обязана работать и решать вопросы, которые ставят передо мной жителигорода. Нижний Тагил готовится к своему 290-летию, предстоит массаинтересных мероприятий, ожидается приезд большой группы гостей. Хочусоздать людям праздник. Кроме того, планирую до окончания срока своихполномочий завершить в городе ряд объектов, которые курирую лично.Подавать в отставку я не собираюсь. Механизм отставки прописан вфедеральных законах и Уставе города Нижний Тагил. Нарушать законы, ядумаю, никому не позволено».