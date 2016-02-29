Кривой Рог хочет перестать быть городом-побратимом Нижнего Тагила

Эта информация появилась на официальном сайте Кривого Рога 27 февраля. Сообщалось, что в ходе V пленарного заседания один из депутатов выдвинул предложение разорвать «братские» отношения с Нижним Тагилом:

Поскольку всем известно, что два года идет не АТО, а война, я надеюсь, здесь все присутствующие разделяют мнение всей Украины, что это война идет с Российской Федерацией. Поэтому как-то мерзко, когда у нас есть город-побратим Нижний Тагил.

Такое утверждение озвучил депутат Ростислав Стрельченко.

Первый признак, свидетельствующий об разладе между городами-побратимами, стал заметен в августе 2014 года, когда в Нижний Тагил на празднование Дня города не приехали представители Кривого Рога. И вот теперь высказано предложение о прекращении побратимства. Какое будет продолжение у этой истории, и примут ли предложение Ростислава Стрельченко остальные депутаты Кривого Рога, покажет время. Следите за этим в новостях TagilCity.ru.

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