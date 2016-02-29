Спикер думы Нижнего Тагила Александр Маслов покинет должность главы городского отделения «Единой России»

Накануне.RU сообщает о том, что на прошедшем в пятницу политсовете «Единой России» Александр Маслов подтвердил информацию о том, что складывает с себя полномочия главы нижнетагильской ячейки «Единой России».

Ожидалось, что на политсовете будут присутствовать мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и глава областного отделения «Единой России» Виктор Шептий. Более того, по словам собеседника Накануне.RU, ожидалось, что последний самостоятельно обнародует информацию об отставке главы нижнетагильской ячейки. Однако этого не произошло. Говорить о своем решении Александру Маслову пришлось самому.

Тем не менее, заявление Александром Масловым уже было написано и отправлено в региональное отделение партии. Там и будет принято окончательное решение о его отставке.

Однако перестановки в политической партии не должны отразиться на деятельности городской Думы Нижнего Тагила.

Александр Маслов остаётся в должности Председателя городской Думы, но комментировать партийную деятельность депутатов мы не имеем права объяснила журналистам TagilCity.ru пресс-секретарь городской Думы Нижнего Тагила.

В исполкоме нижнетагильского отделения «Единой России» от комментариев отказались.

Тогда какие же могут быть далеко идущие последствия, о которых говорилось в начале новости?

Дело в том, что, по мнению наблюдателей, усиление группы политиков, поддерживающих Сергея Носова и ослабление политиков, находящихся на стороне Виктора Шептия, среди которых называют и Александра Маслова, может изменить баланс сил внутри областного отделения «Единой России». Что может оказать существенное влияние на избирательную компанию в сентябре 2016 года.

В том числе на думские и губернаторские перспективы Сергея Носова.