Свердловских милиционеров «вывели в усиление»
29 марта 2010, 17:07ПолитикаArtem
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Это связано со взрывами в московском метро, которые прогремели сегодня утром.
Руководителей транспортных предприятий просят проявлять особую бдительность и действовать в строгом соответствии с инструкциями. Кроме того, быть внимательными в транспорте и в общественных местах и сообщать о подозрительных предметах и личностях в правоохранительные органы просят и горожан.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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