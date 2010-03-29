Свердловских милиционеров «вывели в усиление»

Руководителей транспортных предприятий просят проявлять особую бдительность и действовать в строгом соответствии с инструкциями. Кроме того, быть внимательными в транспорте и в общественных местах и сообщать о подозрительных предметах и личностях в правоохранительные органы просят и горожан.