В апреле на Урале тепло будет неустойчивым
29 марта 2010, 16:20ПолитикаArtem
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Весна на Среднем Урале не спешит вступать в свои права.
По обещаниям синоптиков, начало второго весеннего месяца еще поморозит свердловчан, но уже только ночью. Как рассказала Накануне.RU главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, характерного для апреля нарастания тепла в этом году не ожидается, тепло будет, но не устойчивое. "В первые апрельские дни днем будет чуть выше нуля, +1, 4, ночью – небольшие отрицательные температуры. Вероятны осадки, но тоже небольшие", - сообщила Галина Шепоренко.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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