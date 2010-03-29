В апреле на Урале тепло будет неустойчивым

По обещаниям синоптиков, начало второго весеннего месяца еще поморозит свердловчан, но уже только ночью. Как рассказала Накануне.RU главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, характерного для апреля нарастания тепла в этом году не ожидается, тепло будет, но не устойчивое. "В первые апрельские дни днем будет чуть выше нуля, +1, 4, ночью – небольшие отрицательные температуры. Вероятны осадки, но тоже небольшие", - сообщила Галина Шепоренко.