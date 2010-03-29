В свердловскую прокуратуру подано 1,5 тысячи жалоб на коммунальщиков
29 марта 2010, 16:59ПолитикаArtem
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Об этом заявил заместитель областного прокурора Сергей Филипенко. Основная часть жалоб касается общедомовых услуг и оплаты за освещение мест общего пользования.
В частности, в Нижнем Тагиле были выявлены случаи двойного начисления платы. Кроме того, к общедомовым сетям самовольно подключались сторонние объекты – светофоры, стоянки и так далее, и их затраты ложились на плечи жильцов дома, пишет УралПолит.Ру. Сергей Филипенко назвал три признака, которые сигнализируют о неправильном начислении платы. Во-первых, в многоквартирном доме обязательна установка общедомового прибора учета. В квитанции должен быть указан объем потребленных услуг в местах общего пользования. Если такой информации нет, это повод для проверки. Кроме того, управляющие компании не имеют право нарушать установленные сроки начисления платы за прошедшие периоды.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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