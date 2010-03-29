В свердловскую прокуратуру подано 1,5 тысячи жалоб на коммунальщиков

В частности, в Нижнем Тагиле были выявлены случаи двойного начисления платы. Кроме того, к общедомовым сетям самовольно подключались сторонние объекты – светофоры, стоянки и так далее, и их затраты ложились на плечи жильцов дома, пишет УралПолит.Ру. Сергей Филипенко назвал три признака, которые сигнализируют о неправильном начислении платы. Во-первых, в многоквартирном доме обязательна установка общедомового прибора учета. В квитанции должен быть указан объем потребленных услуг в местах общего пользования. Если такой информации нет, это повод для проверки. Кроме того, управляющие компании не имеют право нарушать установленные сроки начисления платы за прошедшие периоды.