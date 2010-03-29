Завтра екатеринбургские дайвинг-клубы проведут поиски тела утонувшего дайвера из г. Нижний Тагил

В 6-ти километрах от этого населенного пункта в акватории карьера Южный группа дайверов совершала погружения. Руководитель нижнетагильского клуба Navigator и его напарник из Екатеринбурга планировали погрузиться до отметки 105 метров, рассказали нам в екатеринбургском центре подводного плавания «Галиотис». Погружения на такую глубину считаются опасными, поэтому к погружению были привлечены три обеспечивающих дайвера и группа обеспечения, находившаяся на поверхности льда. На глубине 65 метров видимость резко упала и напарники потеряли друг-друга из вида. Тагильский дайвер всплытие не завершил. Команда начала поиски. Когда у обеспечивающих дайверов закончился воздух, напарник пропавшего решил продолжить поиск. Привязав к себе сигнальный конец, он ушел под воду. На 12-й минуте погружения дайвер внезапно перестал отвечать на сигналы. После извлечения из воды он не подавал признаков жизни, врачи скорой помощи констатировали смерть. Тело тагильчанина до сих пор не найдено. Завтра на карьере дайвинг-клубы Екатеринбурга проведут работы по его поиску. По информации сайта клуба Навигатор, это уже вторая попытка глубоководного погружения на карьере Южный. Неделей ранее дайверы также предприняли попытку погружения, но по техническим причинам, совершить его не удалось.