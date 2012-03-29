Поединок «УВЗ - НТМК» - пока 1:1

Но вряд ли происходящая «битва» за думские портфели изменит общий расклад сил: две крупнейшие промышленные группировки уже, похоже, разделили властные сферы влияния – визуально НТМК уступил свое былое верховенство в гордуме УВЗ, не скрывая претензий на возможность выдвижения своего кандидата на предстоящих осенью выборах мэра.

Представительный орган власти города впервые, напомним, был избран по новой системе: 13 депутатов тагильчане избрали по одномандатным округам иеще 14 – по партспискам «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Фактически почти одинаковое количество нынешних народных избранников на выборах пользовались поддержкой НТМК и УВЗ и в большей или меньшей степени будут лоббировать интересы этих двух финансово-промышленных группировок.

Первое заседание нижнетагильской гордумы 6 созыва состоялось, как уже сообщалось, 20 марта. Ранее предполагалось, что в борьбе за пост местного спикера примут участие от 5 до 10 претендентов. То есть как минимум представители четырех парламентских партий и независимые кандидаты.

Областное партийно-административное руководство решило такую перспективусвести к разумному минимуму. В день выборов председателя городского «парламента» в Нижний Тагил нагрянул ВИП-десант во главе с новым руководителем губернаторской администрации Сергеем Зыряновым. Именно он изаявил на первом пленарном заседании гордумы, что кандидатура будущего спикера - лидера тагильских единороссов Александра Маслова - согласованане только на партийном уровне и одобрена Александром Мишариным, но и в администрации президента РФ. Региональный лидер «ЕР» Виктор Шептий порекомендовал этого же кандидата, уточнив, что выборы в одномандатном округе местный «генсек» проиграл, но по очень объективным обстоятельствам.

После таких веских аргументов желание усомниться в пальме явного лидерства Маслова пропало у большинства возможных претендентов. Но чтобывыборы спикера не были без выбора, дал согласие баллотироваться на этотпост депутат и тоже единоросс Вячеслав Горячкин, кандидатуру которого предложил председатель профкома ЕВРАЗ-ВГОК Владимир Щетников. В противовес, надо полагать, предложению депутата УВЗ Сергея Саранчука избрать спикером Александра Маслова. В итоге Горячкин проиграл - для победы ему не хватило всего трех голосов думских коллег. Вернее, даже двух. По некоторым данным, секретарь горкома КПРФ и одновременно сотрудник УВЗ депутат Алексей Кубасов свой выбор в пользу конкретного кандидата ни теоретически, ни практически определить не мог. Как сотрудник вагоностроительной корпорации он, по идее, должен бы был проголосовать за Маслова, но при этом на заседании думы Кубасов находился под пристальным наблюдением своего партийного шефа – первого секретаря обкома КПРФ Дмитрия Шадрина. Остается только догадываться, ктоиспортил единственный бюллетень при голосовании.

Видимая, но вполне правдоподобная борьба за кресло председателя гордумы на расстановку сил противодействующих группировок никак не повлияла. «Партия» УВЗ победила с очень сомнительным результатом при полном отсутствии открытого противодействия со стороны НТМК. А когда победителипопытались протолкнуть на пост зампреда гордумы Леонида Мартюшева, формального выдвиженца партии эсеров, в работе пленарного заседания пришлось объявить недельный перерыв. Нужный кандидат не смог набрать необходимого количества голосов в свою поддержку, не на много отстал от него и соперник - единоросс Алексей Казаринов.

Сегодня тагильские депутаты вновь будут ломать копья за пост заместителяпредседателя гордумы. По регламенту им предстоит провести повторное выдвижение кандидатов. И шансы на успех у начальника местной налоговой инспекции Л. Мартюшева, конечно, есть, как, впрочем, и у педагога А. Казаринова, если обе стороны придут к взаимопониманию. Или выдвинут другого, консолидированного кандидата. И, совершенно непредсказуемо, представители металлургов или вагоностроителей займут главенствующие посты в думских комиссиях. Как показывает предыдущая практика работы представительного органа власти Нижнего Тагила, все важные решения гордумы принимаются формально на пленарных заседаниях, а проекты решения, суть которых кардинально меняется редко, готовят комиссии.

Кстати, особенность нынешнего состава думы и в том, что добрая половина тагильских избранников без «руководящих портфелей» не останется. Из 27 депутатов 7 станут председателями комиссий и еще столько же заместителями, плюс один спикер и один вице-спикер, плюс руководители партийных «фракций», у которых, наверное, тоже будут заместители, кроме ЛДПР в лице единственного представителя партии, но тоже баллотировавшегося 20 марта на должность зампреда думы.

О выборах нового главы города речь пока не идет. Вряд ли НТМК-ЕВРАЗ, уступив руководство представительной властью корпорации УВЗ, откажется от намерений сохранить за собой руководство исполнительной властью Нижнего Тагила. И такая расстановка должна вполне устроить губернский центр, ведь в ситуации явного противодействия основных политических игроков принцип равновесия сил более удобен для сохранения контроля над вторым по величине городе в области.

Недостатка в партийных кандидатах на кресло действующей градоначальницы Валентины Исаевой, полномочия которой закончатся в октябре 2012 года, небудет, уверены эксперты. «Единая Россия», к примеру, уже заявила о намерении провести соответствующую процедуру праймериз в июне этот года.Решение об этом озвучил на недавнем заседании политсовета местного отделения партии лидер тагильских единороссов А. Маслов, но… «Партии, вообще балом не правят. Партии – инструменты групп влияния», - считает руководитель консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов.