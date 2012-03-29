Помогать Александру Маслову в городской Думе будет Леонид Мартюшев

Представитель «Справедливой России» Андрей Исаев на пост заместителя председателя Думы предложил Леонида Мартюшева, который прошел в Думу также по спискам «СР». От партии ЛДПР свою кандидатуру выдвинул единственный представитель либерал-демократов в городском парламенте Владимир Гаев. За Мартюшева проголосовали большинство депутатов – 19 человек.

За Владимира Гаева свои голоса отдали два депутата, столько же бюллетеней оказались недействительны. Напомню, на первом заседании Думы, 20 марта, выбрать заместителя не удалось. Тогда на этот пост было выдвинуто 3 претендента. Владимир Гаев набрал 3 голоса, Алексей Казаринов – 10 голосов, Леонид Мартюшев – 13. При этом по регламенту необходимо, чтобы кандидат набрал более 50% голосов, то есть 14 и выше. Сейчас параламетарии должны распределиться по рабочим комиссиям.