Завтра депутаты от фракции ЛДПР областного Заксобрания докажут, что они не наркоманы. Или наоборот…

Цель акции – пропаганда здорового образа жизни. Политики предложили также депутатам, представляющим другие партии, протестироваться на употребление наркотиков. Пока согласие дали только коммунисты Георгий Перский и Евгений Касимов, а также представитель «Справедливой России» Александр Караваев. Тагильский общественный деятель и бывший наркоборец Егор Бычков не мог не прокомментировать в своем блоге это событие.