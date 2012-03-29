Завтра депутаты от фракции ЛДПР областного Заксобрания докажут, что они не наркоманы. Или наоборот…
29 марта 2012, 15:55Политика
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По данным пресс-службы фракции ЛДПР, завтра в 9 часов утра депутаты Законодательного собрания Свердловской области посетят городскую наркологическую больницу, чтобы сдать тест на употребление наркотиков.
Цель акции – пропаганда здорового образа жизни. Политики предложили также депутатам, представляющим другие партии, протестироваться на употребление наркотиков. Пока согласие дали только коммунисты Георгий Перский и Евгений Касимов, а также представитель «Справедливой России» Александр Караваев. Тагильский общественный деятель и бывший наркоборец Егор Бычков не мог не прокомментировать в своем блоге это событие.
Позвонил депутат Областной Думы Максим Ряпасов и сообщил об этом. Депутаты решили не ждать никаких законов об обязательном тестировании, а показать личный пример. Жму руку всем, кто добровольно сдаст тест, и результат будет отрицательным сообщил Егор Бычков.
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