Глава Кемеровской области уволил вице-губернатора и главу внутренней политики региона

Алексей Зеленин находился в должности заместителя губернатора с 2013 года. Источники сообщают, что в августе 2017 года Тулеев был недоволен тем, что его подчинённые не посчитали нужным опровергнуть возникшие в СМИ слухи о проблемах со здоровьем у Тулеева. Недовольство он высказал на первом совещании, проведенном после длительной болезни.