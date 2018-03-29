Глава Кемеровской области уволил вице-губернатора и главу внутренней политики региона

Алексей Зеленин находился в должности заместителя губернатора с 2013 года. Источники сообщают, что в августе 2017 года Тулеев был недоволен тем, что его подчинённые не посчитали нужным опровергнуть возникшие в СМИ слухи о проблемах со здоровьем у Тулеева. Недовольство он высказал на первом совещании, проведенном после длительной болезни.





Уже известны лица, которые заменят ушедших в отставку чиновников. Это их прежние заместители.





Официально сообщается, что кадровые изменения были приняты в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», где погибло 64 человека, передаёт издание «РИА Новости».