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Новости Нижнего Тагила

Глава Кемеровской области уволил вице-губернатора и главу внутренней политики региона

29 марта 2018, 09:00Добавить новость
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В Кемеровской области своей должности был лишён заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Алексей Зеленин. Кроме того, работу потеряла начальник внутренней политики Нина Лопатина. Соответствующий указ об изменениях в штате подписал губернатор региона Аман Тулеев.

Алексей Зеленин находился в должности заместителя губернатора с 2013 года. Источники сообщают, что в августе 2017 года Тулеев был недоволен тем, что его подчинённые не посчитали нужным опровергнуть возникшие в СМИ слухи о проблемах со здоровьем у Тулеева. Недовольство он высказал на первом совещании, проведенном после длительной болезни.

Уже известны лица, которые заменят ушедших в отставку чиновников. Это их прежние заместители.

Официально сообщается, что кадровые изменения были приняты в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», где погибло 64 человека, передаёт издание «РИА Новости».

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