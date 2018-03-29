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Новости Нижнего Тагила

#НеТрогайВыборы: митинг за прямые выборы мэра города пройдёт в Екатеринбурге 2 апреля

29 марта 2018, 18:30Добавить новость
Екатеринбург,выборы,выборы мэра,митинг,Евгений Куйвашев,мэр,чиновники,законопроект

Согласованный митинг начнётся в Екатеринбурге 2 апреля. Цель публичного мероприятия — донести до граждан информацию об отмене выборов мэра города.

Евгений Куйвашев внёс законопроект, по которому мэр Екатеринбурга будет назначаться специально созданной комиссией. Простые жители города не будут принимать участие в выборах Главы.

В связи с этим в Екатеринбурге 2 апреля пройдёт митинг, на котором горожанам расскажут oб отмене права выбора мэра города. Инициаторы публичного мероприятия хотят повлиять на ситуацию и оставить за горожанами право самим выбирать руководство города.

Сообщается, что мероприятие согласовано с властями, которые будут обеспечивать безопасность участников. Информация o митинге распространяется в социальной сети с хештегом #НеТрогайВыборы.

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