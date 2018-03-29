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Новости Нижнего Тагила

Свердловский депутат Карапетян может лишиться мандата из-за неполной декларации

29 марта 2018, 07:00Добавить новость
город,Екатеринбург,политика,прокуратура,работа,депутаты,карапетян,мандаты
В Законодательном собрании Свердловской области предложили лишить мандата депутата Армена Карапетяна из-за того, что он не указал в декларации информацию об имуществе своих двоих детей.

Соответствующее представление о лишении полномочий народного избранника на повестку ЗакСо вынесла прокуратура. 29 марта в Екатеринбурге прошло закрытое совещание по этому поводу.

Проверка показала, что в декларации нет полной информации о двух детях Карапетяна: за ними не было записано никакого имущества. Всего у депутата шесть детей.

Добавим, что на рассмотрении комиссии было 8 депутатов. Однако нарушения Карапетяна оказались самыми грубыми. Согласно законодательству о противодействии коррупции, лишение мандата – главная дисциплинарная мера в подобных ситуациях, передает издание «Znak.com».

Судьба депутата Армена Карапетяна будет решена 3 апреля. Напомним, что Карапетян в 2016 году был пойман пьяным за рулём, а затем отказался от прохождения медосвидетельствования. Мужчину лишили водительских прав на год и семь месяцев.

 
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