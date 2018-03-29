Свердловский депутат Карапетян может лишиться мандата из-за неполной декларации

Соответствующее представление о лишении полномочий народного избранника на повестку ЗакСо вынесла прокуратура. 29 марта в Екатеринбурге прошло закрытое совещание по этому поводу.



Проверка показала, что в декларации нет полной информации о двух детях Карапетяна: за ними не было записано никакого имущества. Всего у депутата шесть детей.



Добавим, что на рассмотрении комиссии было 8 депутатов. Однако нарушения Карапетяна оказались самыми грубыми. Согласно законодательству о противодействии коррупции, лишение мандата – главная дисциплинарная мера в подобных ситуациях, передает издание «Znak.com».



Судьба депутата Армена Карапетяна будет решена 3 апреля. Напомним, что Карапетян в 2016 году был пойман пьяным за рулём, а затем отказался от прохождения медосвидетельствования. Мужчину лишили водительских прав на год и семь месяцев.