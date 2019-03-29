Два депутата Думы ГГО досрочно лишены полномочий по требованию прокуратуры

В ходе проверки сведений о доходах в предоставленных сведениях двух депутатов выявлены несоответствия, при этом депутаты личной подписью подтвердили достоверность информации.

В связи с этим прокуратура вынесла представление в адрес председателя Думы с требованием досрочного прекращения полномочий депутатов Романа Горбунова и Ирины Орловой по причине нарушения антикоррупционного законодательства. Однако решением Думы двум депутатам объявлены замечания.

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции», либо в случае представления заведомо недостоверных или неполных сведений,сообщает прокуратура региона.

Прокуратура района обратилась в суд с просьбой признать незаконными решения Думы Горноуральского городского округа и направила исковое заявление о прекращении полномочий депутатов. Суд исковые требования удовлетворил.

28 марта полномочия депутатов Романа Горбунова и Ирины Орловой досрочно прекращены решением Думы Горноуральского городского округа.