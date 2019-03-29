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Два депутата Думы ГГО досрочно лишены полномочий по требованию прокуратуры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два депутата Думы ГГО досрочно лишены полномочий по требованию прокуратуры

29 марта, 14:37ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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