Мэр Нижнего Тагила Пинаев встретился с автором петиции за свою отставку

В пятницу, 29 марта, Максим Емельянов - один из создателей разместившего петицию паблика «ЧП Нижний Тагил» - появился с другими городскими общественниками на совещании по проекту «Светлый город», реализация которого подверглась в тексте петиции критике. Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии, глава Нижнего Тагила лично пригласил общественников поприсутствовать на рабочем заседании.

Автор петиции Максим Емельянов (слева) Фото: «Тагил-ТВ»

Владислав Пинаев распорядился пригласить горожан, обеспокоенных эффективностью работы администрации, на совещание по «Светлому городу», чтобы они своими глазами увидели текущую работу сотрудников мэрии по реализации этого проекта. Глава города всегда обозначал открытость всех подразделений администрации перед СМИ, общественными организациями и населением как приоритетное направление работы. Мы готовы и в дальнейшем отвечать на все вопросы и давать пояснения по всем аргументированным претензиям тагильчан,прокомментировала TagilCity.ru руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова.

По словам Жернаковой, после окончания совещания глава города подошел к общественникам, пообщался с ними о других проектах, а также пригласил принять участие в объезде городских строек и обещал в случае необходимости организовать активистам личный прием.

Напомним, ранее администрация Нижнего Тагила заявила, что изложенные в петиции факты не соответствуют действительности. В мэрии рассказали, что 2018 году был выполнен капитальный ремонт блока дорог на улицах Грибоедова, Победы, Космонавтов и Максима Горького, еще 21 дорога будет отремонтирована в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта «Светлый город» по итогам 2018 года установлено 4,4 тыс. опор освещения и 6,2 тыс. светильников, а также проведено 210 км сетей вдоль тагильских дорог.