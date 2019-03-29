У совладельца «Атриум Палас Отеля» в Екатеринбурге арестовали офшор

Решение вынесено Арбитражным судом Свердловской области, в соответствии с ним, бизнесмен не может совершать какие-либо сделки с акциями ROCHINSTAR HOLDINGS LIMITED. Он владеет 50% доли в компании.

Арест наложен по ходатайству конкурсного управляющего Андрея Шаврина, который занимается делом о банкротстве бизнесмена. Как сообщил управляющий, Титов скрыл от него информацию об активах данного офшора. Шаврин считает, что таким образом бизнесмен мог попытаться передать управление иностранной компанией третьим лицам.