У совладельца «Атриум Палас Отеля» в Екатеринбурге арестовали офшор
У совладельца «Атриум Палас Отеля» в Екатеринбурге Владимира Титова арестовали долю в компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, пишет ZNAK.
Решение вынесено Арбитражным судом Свердловской области, в соответствии с ним, бизнесмен не может совершать какие-либо сделки с акциями ROCHINSTAR HOLDINGS LIMITED. Он владеет 50% доли в компании.
Арест наложен по ходатайству конкурсного управляющего Андрея Шаврина, который занимается делом о банкротстве бизнесмена. Как сообщил управляющий, Титов скрыл от него информацию об активах данного офшора. Шаврин считает, что таким образом бизнесмен мог попытаться передать управление иностранной компанией третьим лицам.
Инициатором банкротства бизнесмена выступает «Эссет менеджмент», подконтрольная депутату Заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову. Поводом для начала банкротства послужил иск в адрес Титова на сумму 30 миллионов рублей.