В России создан президиум правительства для решения оперативных вопросов
Сегодня, 12:58ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В России создали президиум правительства. Его главой стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.
В состав нового органа вошли вице-премьеры, а также главы различных ведомств.
Согласно закону «О правительстве», целью создания президиума является решение оперативных вопросов. Заседания планируется проводить по мере необходимости.
Также отмечается, что постановления президиум принимает посредством голосования. При этом, они не должны противоречить законодательству. У кабмина есть право отменять решения нового органа
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