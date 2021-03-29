Первый ПЦР-тест на малярию зарегистрирован в России

Первый ПЦР-тест на малярию зарегистрирован в России

Сегодня, 11:56ПолитикаФото: pixabay.com
Первый ПЦР-тест на малярию, который обладает высокой аналитической чувствительностью и позволяет выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, разработан и зарегистрирован в России.

Как уверяют в Роспотребнадзоре, разработанный ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» ПЦР-тест для диагностики малярии, обладает повышенной чувствительностью и позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией. Об этом сообщают «Новые известия».

Набор реагентов АмплиСенс® Plasmodium spp / P.falciparum / P.vivax-FL предназначен для диагностики заболеваний, вызванных группой малярийных плазмодиев (одноклеточных организмов), путем качественного определения их ДНК методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации. Чувствительность метода достигает 1-0,1 кл/мкл крови, что намного превосходит возможности существующих сегодня методов диагностики — световой микроскопии и экспресс-тестов,рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что данный набор может применяться для скрининга жителей эндемичных территорий, диагностики острой и хронической стадий заболевания при завозных случаях малярии, а также как дополнительный к микроскопии метод на неблагополучных по малярии территориях.

Как сообщает Роспотребнадзор, за 2020 год в России было зарегистрировано 57 завозных случаев малярии. В этом году выявлено уже 4 завозных случая. Ежегодно в мире от малярии умирает порядка полумиллиона человек.

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