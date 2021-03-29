Тагильские пловцы готовятся к Чемпионату России и поборются за путевки на Олимпиаду

В эти дни тагильские пловцы из спортивного клуба "Спутник" усиленно готовятся к Чемпионату России по плаванию, который состоится 3 апреля, и намерены бороться за путевки на Олимпиаду.

Ведущие спортсмены «Спутника», члены сборной России по плаванию на протяжении последних двух недель тренируются в бассейне Уралвагонзавода, готовясь к предстоящему Чемпионату России и последующему отбору в олимпийскую сборную. Как уточняет «Телекон», для того, чтобы принять участие в Олимпийских играх в Токио, им необходимо не только попасть в двойку сильнейших на ЧР, но и выполнить норматив. Очень большая конкуренция. Очень много соперников. У всех есть шансы отобраться. Все к олимпийскому отбору готовятся, как к чему-то самому большому, поэтому у всех шансы есть, прокомментировала изданию член сборной России по плаванию Валерия Саламатина. Напомним, всероссийские соревнования пройдут в Казани с 3 по 9 апреля. Торжественное открытие Олимпиады в Токио запланировано на 23 июля.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter