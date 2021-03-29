Задолжавшего 1,3 млн рублей жителя Екатеринбурга нашли через объявления в Интернете

Судебные приставы нашли через объявления в Интернете задолжавшего по кредиту 1,3 млн рублей жителя Екатеринбурга. Он может лишиться своего автомобиля «BMW X-5», если не оплатит долг в течение 10 дней.

Найти должника через объявление о продаже сабвуфера на популярном интернет-ресурсе смог судебный пристав Верх-Исетсткого районного отдела города Екатеринбурга. Он выяснил, что мужчина, скрывающийся от ФССП, является собственником автомобиля «BMW X-5». Должник долгое время игнорировал исполнение решения суда. По месту регистрации, указанном в исполнительном документе, не проживал, скрывал свое место нахождения. Пока на одном из сайтов судебный пристав не увидел объявление должника о продаже сабвуфера. Договорившись о встрече, судебный пристав с взыскателем приехали в назначенное место и время. При встрече должнику вручили требование о предъявлении автомобиля для составления описи (ареста),рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. В итоге на дорогую иномарку был составлен акт описи имущества. Пок автомобиль оставлен на ответственное хранение владельцу. Однако если в течение 10 дней он не оплатит образовавшийся долг, машина будет изъята, направлена на оценку и в дальнейшем передана на реализацию в ТУ Росимущества.

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