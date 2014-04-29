«Без лишних звеньев»: Екатеринбург и Нижний Тагил будут помогать друг другу решать проблемы

Встреча прошла за закрытыми дверями, но, по словам Дениса Сухорукова, пресс-секретаря Администрации Екатеринбурга, обсуждали следующее:

Обсудили вопросы укрепления сотрудничества между муниципалитетами в условиях урезанных бюджетов (министерство финансов не заложило в проект бюджета региона на 2014 год софинансирование программ Екатеринбурга и Нижнего Тагила на общую сумму в 11 миллиардов рублей – прим. ред.). Кроме того, обсудили проблемы, типичные для крупных городов и стандартные пути их решения. Носов, например, показал Якобу проект комплексной застройки Нижнего Тагила, как пример решения проблемы доступного жилья цитирует JustMedia.ru пресс-секретаря.

Словом, повод для встречи был весьма печальный - искали пути эффективного взаимодействия, и, как пишут СМИ, приближенные к администрациям, выход нашли в «горизонтальном» сотрудничестве. Речь о взаимодействии, не подразумевающем обращения на уровень субъекта Федерации. Так, вспоминается история с Сухим Логом, когда в мороз из-за коммунальной аварии люди остались без воды.

Носов заявил, что особенно ярко межмуниципальное сотрудничество проявляется в кризисных явлениях. Пример – коммунальная авария в Сухом Логу. Когда в городе не было питьевой воды, мэр Сухого Лога напрямую обратился к Якобу за помощью. В результате бригады Екатеринбургского Водоканала за неделю устранили последствия аварии. Это показывает, что отдельные вопросы эффективнее решать напрямую по горизонтали, чем ждать реакции по вертикали продолжил Денис Сухоруков.

Кроме того, источники говорят, что крупнейшие города Урала решили помогать другу другу с дорогами, транспортом и ЖКХ. Как будет реализовано взаимодействие, станет понятно уже в этом году.

Фото с официального сайта Екатеринбурга.