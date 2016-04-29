Избирательная комиссия Нижнего Тагила сообщает, что многие путают выборы и праймериз: в чём разница?

Праймериз – это внутрипартийная процедура «Единой России». Праймериз переводится как предварительное голосование объяснила журналисту TagilCity.ru председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила – Лидия Брызгалова.

У ажиотажа, возникшего вокруг праймериз, есть свои причины. Впервые поддержать политиков на этом этапе могут все граждане, обладающие избирательным правом.

Ранее праймериз проводился в форме закрытых партийных собраний. В этом году было решено сделать праймериз открытым, гласным. В нём смогут участвовать все зарегистрированные избиратели. Предварительное голосование (праймериз) будет проходить с 8 до 20 часов 22 мая 2016 года. Для участия в нём необходимо иметь при себе паспорт рассказала о правилах голосования журналисту TagilCity.ru Лидия Брызгалова.

Необходимо отметить, что в предстоящем предварительном голосовании тагильчане смогут принять участие только в качестве избирателей.

Приём заявок на праймериз завершён. Списки кандидатов на праймериз уже утверждены. Скоро будут распечатаны бюллетени пояснила Лидия Брызгалова.

Реализовать своё право на участие в предварительном голосовании тагильчане смогут в счётных участках, которые являются аналогом избирательных, расположенных по всему городу:

На территории Нижнего Тагила сформирован 31 счётный участок. Найти свой участок можно на официальном сайте предварительного голосования рассказала журналисту TagilCity.ru Лидия Брызгалова.

Предварительное голосование является предварительным, потому что в мае путём голосования предстоит выбирать тех, кого «Единая Россия» выдвинет в качестве кандидатов от партии в единый день голосования – 18 сентября 2016 года.

18 сентября будут проходить выборы в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области. На предстоящем предварительном голосовании избиратели получат бюллетени как с кандидатами в Госдуму, так и в Законодательное собрание Свердловской области. Цель праймериз – определить лидеров. Победители голосования, вероятно, будут выдвинуты в качестве кандидатов от партии по партийному списку или в одномандатном округе объяснила журналисту TagilCity.ru председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила – Лидия Брызгалова.

Необходимо отметить, что Сергей Носов исключил свое участие в выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. Он не будет принимать участие в качестве кандидата ни в предварительном голосовании, ни в едином дне голосования в сентябре.

Таким образом, предварительное голосование (праймериз), которое состоится 22 мая 2016 года, будет интересно в основном потенциальным избирателям партии «Единая Россия», а также тагильчанам, неравнодушным к участвующим в предварительном голосовании кандидатам.