В мэрию Екатеринбурга вернули должность Тунгусова

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В екатеринбургской мэрии вновь появится должность главы аппарата городской администрации, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
29 апреля в уральской столице прошли публичные слушания, на которых было принято решение вернуть должность главы аппарата мэрии. Инициатором проведения слушаний стала гордума.
Ранее должность занимал Владимир Тунгусов. Теперь на нее претендует глава городской избирательной комиссии Илья Захаров.
В обязанности избранного главы будет входить контроль документооборота, внутренней политики и связи с другими органами власти.
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