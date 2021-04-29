Евгений Куйвашев рассказал о причинах участия в праймериз «Единой России»

Евгений Куйвашев рассказал о причинах участия в праймериз «Единой России»
Евгений Куйвашев рассказал о причинах участия в праймериз «Единой России»
Сегодня, 16:27ПолитикаФото: Instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, зачем подал заявку на участие в праймериз «Единой России».

Глава региона выдвинулся для участия в мероприятии, чтобы помочь понять свердловчанам цели и задачи партии, а также показать результаты её деятельности, пишет Ура.ру.

Более того, я попросил принять участие в праймериз всех своих заместителей, сообщил Евгений Куйвашев.

О дальнейшем переходе в Государственную думу решение будет принимать партия, сообщил губернатор. Также он рассказал о предстоящих поездках по региону. В ходе которых, он пообщается с жителями и журналистами.

Напомним, 28 апреля сообщалось, как Евгений Куйвашев и экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский подали заявку на праймериз «Единой России».

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