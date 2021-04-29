Евгений Куйвашев рассказал о причинах участия в праймериз «Единой России»

Глава региона выдвинулся для участия в мероприятии, чтобы помочь понять свердловчанам цели и задачи партии, а также показать результаты её деятельности, пишет Ура.ру.
Более того, я попросил принять участие в праймериз всех своих заместителей, сообщил Евгений Куйвашев.
О дальнейшем переходе в Государственную думу решение будет принимать партия, сообщил губернатор. Также он рассказал о предстоящих поездках по региону. В ходе которых, он пообщается с жителями и журналистами.
Напомним, 28 апреля сообщалось, как Евгений Куйвашев и экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский подали заявку на праймериз «Единой России».