Новый генконсул Вьетнама приступил к работе в Екатеринбурге

Новый генконсул Вьетнама приступил к работе в Екатеринбурге
Новый генконсул Вьетнама приступил к работе в Екатеринбурге
Сегодня, 10:07ПолитикаФото: Представительство МИД России в г.Екатеринбурге во "ВКонтакте"
Новый генеральный консул социалистической республики Вьетнам господин Динь Ван Донг прибыл в Екатеринбург и официально приступил к своим обязанностям.

В столице Среднего Урала 28 апреля официально приступил к исполнению своих обязанностей вновь назначенный генеральный консул социалистической республики Вьетнам, сообщает представительство МИД России в Екатеринбурге на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Надеемся на плодотворное сотрудничество и дальнейшее укрепление двусторонних связей!отметили в дипломатическом представительстве.

Напомним, с 1 апреля генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановило оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг американским гражданам. Решение принято на основании проверок безопасности дипломатического представительства США и анализа работы американского персонала в РФ.

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