Новый генконсул Вьетнама приступил к работе в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала 28 апреля официально приступил к исполнению своих обязанностей вновь назначенный генеральный консул социалистической республики Вьетнам, сообщает представительство МИД России в Екатеринбурге на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Надеемся на плодотворное сотрудничество и дальнейшее укрепление двусторонних связей!отметили в дипломатическом представительстве.
Напомним, с 1 апреля генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановило оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг американским гражданам. Решение принято на основании проверок безопасности дипломатического представительства США и анализа работы американского персонала в РФ.