59 кандидатов заявились на праймериз в Гордуму Нижнего Тагила

59 кандидатов заявились на праймериз в Гордуму Нижнего Тагила
59 кандидатов заявились на праймериз в Гордуму Нижнего Тагила
Сегодня, 15:17ПолитикаФото: TagilCity.ru
Баллотироваться в Гордуму Нижнего Тагила от партии «Единая Россия» в этом году изъявили желание 59 человек, в том числе действующие депутаты, представители кланов УВЗ и НТМК, а также директора образовательных учреждений, врачи и предприниматели.

Свою кандидатуру для повторного переизбрания в Гордуму Нижнего Тагила предложили 10 действующих депутатов, среди которых председатель народных избранников Вадим Раудштейн, председатель комиссии по регламенту и этике Владимир Антонов, член совета по горхозяйству и ЖКХ Александр Петров.

Планирует получить место в Гордуме восьмого созыва экс-директор «Тагил-ТВ», медиаменеджер Ирина Пудовкина. Руководитель семи и учредитель шести действующих компаний, по версии экспертов редакции TagilCity.ru, входит в клан «ЕВРАЗ НТМК». Помимо нее из данной группы влияния на городские процессы на внутрипартийные выборы заявились еще пять представителей — все действующие думцы.

От клана УВЗ в этом году на праймериз «Единой России» заявился один претендент — директор по персоналу, экс-депутат Госдумы Алексей Балыбердин. Также выдвинул свою кандидатуру сотрудник УВЗ, правозащитник работников данного предприятия Александр Иванов.

Тагильские промышленные предприятия, вероятно, решили выдвинуть максимальное количество претендентов, тем самым укрепив влияние в органах местной власти. Заявки на праймериз от УВЗ подали 14 представителей, от НТМК — 12 претендентов. За сутки до продления праймериз, 28 апреля, число заявок от УВЗ составляло 32% от общего числа претендентов, от работников ЕВРАЗа — почти 30%. В первый день переноса сроков соперничество разбавили представители детских объединений, школ, садиков, а также врачи и предприниматели.

Внутри партии наибольшая конкуренция наблюдается за 2 и 12 округа — заявки от территориальных делений подали по 4 представителя. Одним из претендентов от второго округа стал представитель клана дорожно-строительной сферы, действующий депутат Гордумы, директор «УБТ-сервиса» Гаджи Абдулов.

Претендуют на место в Гордуме по три претендента от 1, 6, 7, 13, 16 округов. От остальных избирательных территориальных делений заявились по два участника.

Срок подачи заявок на участие в праймериз продлили до 13 мая, хотя ранее окончание было назначено на 28 апреля. Проведение внутрипартийных выборов «Единой России» в этом году запланировано на 23–29 мая.

Напомним, что в сентябре запланированы выборы губернатора Свердловской области и депутатов Нижнетагильской гордумы. В этом году выбирать думцев тагильчане будут по новой системе: теперь кандидаты в Гордуму могут выдвигаться только по одномандатным округам, в связи с чем количество территориальных делений увеличилось с 14 до 25. Соответственно изменится численность народных избранников — вместо 28 будет 25 депутатов.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
городская думаАлексей БалыбердинВадим РаудштейнАлександр ПетровНижний ТагилГаджи АбдуловИрина Пудовкина
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