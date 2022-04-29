59 кандидатов заявились на праймериз в Гордуму Нижнего Тагила

Баллотироваться в Гордуму Нижнего Тагила от партии «Единая Россия» в этом году изъявили желание 59 человек, в том числе действующие депутаты, представители кланов УВЗ и НТМК, а также директора образовательных учреждений, врачи и предприниматели.

Свою кандидатуру для повторного переизбрания в Гордуму Нижнего Тагила предложили 10 действующих депутатов, среди которых председатель народных избранников Вадим Раудштейн, председатель комиссии по регламенту и этике Владимир Антонов, член совета по горхозяйству и ЖКХ Александр Петров. Планирует получить место в Гордуме восьмого созыва экс-директор «Тагил-ТВ», медиаменеджер Ирина Пудовкина. Руководитель семи и учредитель шести действующих компаний, по версии экспертов редакции TagilCity.ru, входит в клан «ЕВРАЗ НТМК». Помимо нее из данной группы влияния на городские процессы на внутрипартийные выборы заявились еще пять представителей — все действующие думцы. Экс-директор «Тагил-ТВ» Ирина Пудовкина планирует баллотироваться в Гордуму От клана УВЗ в этом году на праймериз «Единой России» заявился один претендент — директор по персоналу, экс-депутат Госдумы Алексей Балыбердин. Также выдвинул свою кандидатуру сотрудник УВЗ, правозащитник работников данного предприятия Александр Иванов. Кланы-2022 в Нижнем Тагиле Тагильские промышленные предприятия, вероятно, решили выдвинуть максимальное количество претендентов, тем самым укрепив влияние в органах местной власти. Заявки на праймериз от УВЗ подали 14 представителей, от НТМК — 12 претендентов. За сутки до продления праймериз, 28 апреля, число заявок от УВЗ составляло 32% от общего числа претендентов, от работников ЕВРАЗа — почти 30%. В первый день переноса сроков соперничество разбавили представители детских объединений, школ, садиков, а также врачи и предприниматели. Эксперты рассказали, почему представители заводов Нижнего Тагила стремятся во власть Внутри партии наибольшая конкуренция наблюдается за 2 и 12 округа — заявки от территориальных делений подали по 4 представителя. Одним из претендентов от второго округа стал представитель клана дорожно-строительной сферы, действующий депутат Гордумы, директор «УБТ-сервиса» Гаджи Абдулов. Претендуют на место в Гордуме по три претендента от 1, 6, 7, 13, 16 округов. От остальных избирательных территориальных делений заявились по два участника. Новую схему одномандатных округов утвердили тагильские депутаты Срок подачи заявок на участие в праймериз продлили до 13 мая, хотя ранее окончание было назначено на 28 апреля. Проведение внутрипартийных выборов «Единой России» в этом году запланировано на 23–29 мая. Напомним, что в сентябре запланированы выборы губернатора Свердловской области и депутатов Нижнетагильской гордумы. В этом году выбирать думцев тагильчане будут по новой системе: теперь кандидаты в Гордуму могут выдвигаться только по одномандатным округам, в связи с чем количество территориальных делений увеличилось с 14 до 25. Соответственно изменится численность народных избранников — вместо 28 будет 25 депутатов.

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