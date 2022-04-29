Бард Новиков высказался по ситуации с телеведущим Соловьевым

Дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона обвинения в адрес целого региона, промышленность и люди которого сегодня имеют огромное значение для нашей страны, говорит Новиков.
Он отметил, что Соловьеву стоит подумать над значением слов, которые он произнес. Также Новиков добавляет, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев корректно попросил телеведущего следить за языком. Однако он решил перейти на оскорбления и связать губернатора с Уралмашем.
Он упрекнул телеведущего в том, что он «заблатовал» в ответном высказывании губернатору.
Ты — ведущий, которого смотрит вся страна. И обязан поэтому, представляя мнение правительства, мнение Кремля, особенно следить за своим языком. А в данном случае язык твой пошёл не в ту степь, сказал бард.
Он добавил, что сегодня не те времена, когда нужно переходить на склоки и оскорбления и попросил Соловьева связаться с Евгением Куйвашевым и хотя бы объясниться. Это, по его словам, будет мужской поступок.