Список адресов в новых избирательных округах появился в Нижнем Тагиле

Также изменилась и средняя норма избирателей. Теперь она составляет 10 497 человек. Отклонения в численности могут составлять не более 10% в одну или другую сторону. То есть минимальный показатель — 9447, максимальный — 11547 избирателей. Общее число избирателей Нижнем Тагиле на 1 января 2022 года — 262 418 человек.