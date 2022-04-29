Список адресов в новых избирательных округах появился в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день в думу входят 28 депутатов, половина которых прошли по партийным спискам. После изменения системы выборов народные избранники могут выдвигаться только по одномандатным округам. В связи с чем их количество выросло до 25.
Также изменилась и средняя норма избирателей. Теперь она составляет 10 497 человек. Отклонения в численности могут составлять не более 10% в одну или другую сторону. То есть минимальный показатель — 9447, максимальный — 11547 избирателей. Общее число избирателей Нижнем Тагиле на 1 января 2022 года — 262 418 человек.
Проспекты:
Вагоностроителей № 2, 3, 4,6, 8,9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 16б, 18, 18а, 18б, 19; 20, 20а, 22, 22а, 24, 26;
Дзержинского № 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44.
Улицы:
Бажова № 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11;
Белявского — полностью;
Восточное шоссе № 28, 38, 41;
Докучаева — полостью;
Ильича № 1б, 2, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 27, 29;
Коминтерна № 34, 35, 39, 49, 51 и индивидуальные дома с № 1 по № 28;
Крупской № 4;
Мотина — полностью;
Окунева № 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 23,25,27;
Орджоникидзе № 1а, 1б, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36,38;
Патона № 2/25, 5, 6;
Репина, Салдинская — полностью;
Свердлова № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Тельмана № 1, 3, 6;
Холкина — полностью;
Энтузиастов № 1;
Юности № 1, 3/1, 3/2, 3/3, ¾.
Поселок Покровское — 1.
Коллективные сады:
садовое некоммерческое товарищество собственников недвижимости № 1 общества садоводов ПО «Уралвагонзавод», садоводческий кооператив № 4 общества садоводов ПО «Уралвагонзавод», садоводческое товарищество «Домостроитель», садоводческий кооператив № 5 общества садоводов ПО «Уралвагонзавод», садоводческий кооператив № 6 ПО «Уралвагонзавод», коллективный сад № 7, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7а ПО «УВЗ» («Березка»).
Проспекты:
Вагоностроителей № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,39;
Дзержинского № 33, 35, 37, 39, 41, 43.
Улицы:
7 Ноября — индивидуальные дома с № 1 по № 59 — по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 56 — по четной стороне улицы;
Бис, Ватутина, Дружбы — полностью;
Зари № 13;
Застройщиков — полностью;
Ильича № 26, 28, 30, 31,32, 33, 35,36, 39, 41, 42, 51, 53, 55, 57, 70, 74, 76, 80, 82, 86, и индивидуальные дома;
Исинская — полностью;
Крупской № 55;
Лесная — полностью;
Молодежная № 22а, 24а, 26а;
Орджоникидзе № 11, 13, 15;
Охотников — полностью;
Пихтовая № 6, 10, 12, 13, 22, 24;
Правды — полностью;
Радистов — полностью;
Свердлова № 26, 29, 31, 35, 37, 40, 42, 44 и индивидуальные дома;
Сибирская № 71, 73, 75, и индивидуальные дома с № 3 по 47- по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 56 — по четной стороне улицы;
Тельмана № 8, 13, 36, 37, 41, 42,46, 48а, 52а, 54 и индивидуальные дома;
Тимирязева № 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23 , 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38,39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47;
Успенского — полностью;
Ушинского, Уютная — полностью;
Чайковского № 10, 12а, 22а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 59, 61, 80 и индивидуальные дома № 1-57- по нечетной стороне улицы, № 2-28- по четной стороне улицы;
Энгельса — полностью;
Янтарная — полностью.
Проезд Радистов — полностью;
Коллективные сады:
садоводческое некоммерческое товарищество «Сад УВЗ № 3», садоводческий потребительский кооператив «Лесной», садоводческое, огородническое объединение «Некоммерческое товарищество — коллективный сад № 2», садоводческий кооператив «Дзержинец», садоводческий кооператив № 1 общества садоводов ОАО «Строительный трест № 88».
Проспекты:
Вагоностроителей № 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44 и индивидуальные дома;
Дзержинского № 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57;
Ленинградский № 83, 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.
Улицы:
7 Ноября — индивидуальные дома с № 66 по № 125;
Авиационная, Балакирева — полностью;
Зари № 16;
Коминтерна № 40, 48а, 50, 52, 53, 53а, 55,56, 57, 60, 61, 67,64, 66, 68, 69, 74, 78;
Маяковского, Мечникова — полностью;
Орджоникидзе № 37а, 37/38, 39;
Сибирская — индивидуальные дома с № 58 по № 112;
Тимирязева № 52, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 87, 89, 91, 93, 103;
Чайковского № 90, 92, 94, 96, 102,104а, 106, 108, 110, 129, 131, 131а, 133 и индивидуальные дома с № 67 — по № 123;
Энтузиастов № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 78, 80, 82, 84 и индивидуальные дома с № 63 по № 83.
Родильный дом Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Нижний Тагил» — проспект Вагоностроителей, 49.
Проспект: Вагоностроителей № 55, 57, 59, 64, 66, 68, 70;
Улицы:
Зари № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49;
Ильича № 84, 90;
Парковая № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 17;
Парковая № 2/ Пихтовая, 42;
Пихтовая № 2, 4, 4а, 26, 28, 30, 32, 34,36, 38, 40, 44, 46;
Сибирская № 77, 79, 81, 83, 105, 107, 109
Энтузиастов № 89, 91, 93.
Проспект: Ленинградский № 84, 86, 88, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 100а, 102, 104, 106, 108;
Улицы:
Брусничная, Веремьева, Дерябина, Епимахова, Жасминовая, — полностью;
Зари № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 58а, 59, 61, 62, 65,66, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 99, 103, 105, 107, 109;
Защитников, Земляничная, Испытателей - полностью;
Калинина № 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 105, 109, 111, 113, 115, 117;
Клюквенная, Липовая, Лиственная, — полностью;
Максарева № 9, 13;
Малиновая, Мирная, Конструктора Морозова, Пологова, Рябиновая, Сиреневый бульвар, Танкистов, Тенистая, Фарберова, Цветочная, Черничная, Шмакова — полностью.
Главный корпус Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Нижний Тагил» — ул. Максарева, 5.
Коллективные сады:
садоводческое товарищество «Белая Ватиха» Дзержинского района.
Проспекты:
Дзержинского № 56, 58, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77;
Ленинградский № 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 36,37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82.
Улицы:
Авангардная, Белинского — полностью;
Володарского № 5, 7, 11, 13 и индивидуальные дома;
Гайдара — полностью;
Добролюбова № 34,38 и индивидуальные дома;
Ельничная, Иркутская — полностью;
Калинина — индивидуальные дома;
Коллективная, Коровина, Котовского, Красноярская, Круговая, Курганская, Луначарского, Новоселов, Огородная — полностью;
Окунева № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53;
Омская, Писарева, Салтыкова-Щедрина — полностью;
Тимирязева № 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 107, 111;
Тобольская, Челябинская — полностью;
Энтузиастов № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а;
Юннатов — полностью;
Переулок Незаметный — полностью.
Проезд Добролюбова — полностью.
Проспекты:
Дзержинского № 54;
Ленинградский № 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,15, 16, 18, 20.
Улицы:
Басова № 1, 2, 3, 5, 11;
Бобкова № 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18;
Валегинская № 5, 7;
Окунева № 18, 20, 24, 26, 28, 31,34, 38,
Энтузиастов № 2,2а, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Юности № 9, 11а, 13, 14, 14б, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,
Войсковая часть 6748 Уральского регионального командования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — ул. Юности, 11.
Улицы:
III Интернационала — полностью;
7 квартал — полностью;
9 Января № 1, 2, 4, 5, 6а, 7, 10, 11, 12;
Алтайская № 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41/26, 47,49, 192 и индивидуальные дома с № 114 по № 238;
Бирюзовая — полностью;
Днепровская № 1, 2, 5, 8, 9;
Ежовая, Зимняя — полностью;
Калужская — индивидуальные дома с № 97 по № 241 по нечетной стороне улицы, с № 100 по № 252а — по четной стороне улицы;
Камская, Керченская — полностью;
Киевская № 179, 183, 195 и индивидуальные дома с № 83 по № 237;
Крылова, Курская — полностью;
Октябрьская — полностью;
Парижской Коммуны № 8, 34;
Подсобная, Почтовая, Самотечная, Снежная, Суворова, Сурикова — полностью;
Туманная — полностью;
Урожайная — индивидуальные дома с № 107 по № 239 — по нечетной стороне улицы, с № 118 по № 240 — по четной стороне улицы;
Фрезеровщиков, Щорса — полностью;
Юности № 22, 24, 49, 53.
Переулок Оплетина № 1, 2, 3, 4.
Проезд Почтовый — полностью.
Коллективные сады: садоводческое товарищество «Северный — 1».
Улицы:
Алтайская — индивидуальные дома с № 2 по № 72;
Ангарская, Байдукова, Береговая, Березовая — полностью;
Большевистская — индивидуальные дома с № 1 по № 7, с № 11 по № 55;
Бондина — индивидуальные дома с № 2 по № 74;
Боровая — индивидуальные дома № 9, 20, 22, с № 31 по № 41;
Водопроводная, Всеобуча — полностью;
Гражданская № 2, 6, 8, 12;
Дальняя — полностью;
Джамбула № 45;
Железнодорожная — полностью;
Заводская № 3, 5, 93;
Зеленстроевская — индивидуальные дома с № 1 по № 73;
Калужская — индивидуальные дома с № 3 по № 75;
Квартальная, Кедровая, — полностью;
Киевская — индивидуальные дома с № 13 по № 67 по нечетной стороне улицы, с № 20 по № 48 по четной стороне улицы;
Коксовая, Компасная, Кондукторская — полностью;
Константина Заслонова — индивидуальные дома с № 1 до № 99;
Короленко — полностью;
Красногвардейская № 2, 14, 41а, 43а, 45а, 53а, 53б, 55, 55а, 56, 57а, 57/1, 57/2, 57/3, 59/2 и индивидуальные дома № 4, 4б, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 12, 36, 37, 40, 40а, 42, 44, 48, 50, 54, 58, 60, 60а, 62-78;
Краснофлотская — № 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30 и индивидуальные дома № 2, 3, 4, 8, 9;
Кулибина, Кушвинская, Лодочная — полностью;
Локомотивная — индивидуальные дома с № 1 до № 120;
Магистральная, Машинистов — полностью;
Менделеева — индивидуальные дома № 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-69;
Минская — индивидуальные дома с № 1 по № 119;
Монтажников, Моховая, Набережная, Никитина — полностью;
Октябрьской революции № 24, 26, 28, 30, 32, 36;
Осипенко, Паровозная, Песчаная, Первая Линия, Петрокаменская, Пирогова, Полевая, Ползунова;
Проезжая № 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 8а, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 26, 54;
Путейская — полностью;
Республиканская, Решетникова — полностью;
Садовая № 8, 10, 12, 14, 38, 38а, 40, 44, 48, 50, 52, 87, 91, 93, 97, 97/1 и индивидуальные дома № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 99, 101, 103, 107, 111, 111а, 113, 115, 125;
Садоводов № 138, 140 и индивидуальные дома с № 1 по № 130;
Самолетная — полностью;
Смоленская — индивидуальные дома с 1 № по № 111;
Советская — № 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 62 и индивидуальные дома с № по 2 № 20;
Сосновая дом № 15а;
Спортивная, Степная, Сульфатная, Сухоложская; Сцепщиков, Студеная — полностью
Узкая, Украинская — полностью;
Урожайная — индивидуальные дома с № 3 по № 71 и с № 4 по № 80;
Толмачева, Тургенева, Труда, Фестивальная, Цементная, Черняховского — полностью;
Чехова, Шиловская — индивидуальные дома полностью;
Яблочкова — полностью;
Переулки:
Кондукторский, Корабельный, Моховой, Невьянский, Степной, Узкий, Чигорина, Школьный — полностью.
Проезды:
Зеленстроевский, Линейный, Локомотивный, Кулибина, Менделеева, Песчаный, Чехова — полностью.
Коллективные сады:
некоммерческое садоводческое товарищество «Цементник», садоводческий потребительский кооператив № 1 Уралхимпласт, садоводческое некоммерческое товарищество Коллективный сад№ 14 ОАО НТМК, садоводческое некоммерческое товарищество им. Тимирязева, некоммерческое садоводческое товарищество «Солнечная поляна», садоводческое некоммерческое товарищество «Медик 1».
Государственное Автономное Стационарное Учреждение Социального Обслуживания Свердловской Области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов».
Общежитие Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области НТЖТ — улица Проезжая, 21а;
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская инфекционная больница г. Нижний Тагил» — улица Сульфатная, 4;
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 3» — Валегин бор;
Государственного автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» — 25 квартал;
ФКУ «Исправительная колония № 13» ГУФСИН России по Свердловской области — улица Кулибина, 61.
Гостиница «Тагил» — ул. Садовая, 4;
Ж/д вокзал — улица Садовая, 1;
Автовокзал — улица Садовая, 25.
Проспекты:
Ленина № 52, 54, 58, 60, 61, 63, 69, 71, 71а;
Мира № 2а, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 22, 24, 26, 32, 34;
Строителей № 6, 8, 10, 12, 16, 17, 20, 27, 27/15;
Улицы:
Азовская, Академика Поленова, Ботаническая, Гагарина — полностью;
Газетная № 82/38, 84, 86, 88/39, 99, 101, 103а, 105;
Горошникова № 11, 84, 86, 88.
Дачная, Дунайская — полностью;
Заводская № 80;
Здесенко — полностью;
Карла Маркса № 54, 56, 60, 62, 64, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97;
Каспийская — полностью;
Крымская № 1 — 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33;
Курортная, Левита, Окружная– полностью;
Октябрьской революции № 1, 3, 5, 7а, 9, 19, 27, 29, 35, 37.
Отдыха, Патриотов, Связная, Седова, Сенная, Ягодная– полностью.
Дома:
Санатория «Руш» № 1, 2, 12, 13, 14, 15;
Старых Ключиков, станции Старатель, базы хлебопродуктов, профилактория «Ключики». Горзеленхоза. Новых Ключиков.
Проезд Станционный № 7, 9.
Коллективные сады:
Садоводческое товарищество «Дорожник-1», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Руш», садоводческое некоммерческое товарищество «Руш-2», садоводческое некоммерческое товарищество «Старатель — 1», садоводческое некоммерческое товарищество «Старатель — 2», товарищество собственников недвижимости « Садоводческое некоммерческое товарищество «Старатель-3», садоводческое огородническое или дачное некоммерческое товарищество «Старатель-6», садоводческое некоммерческое товарищество Сада «Радуга» Ленинского района, некоммерческое садоводческое товарищество «Черемушки».
Корпуса Государственного автономного медицинского учреждения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш»;
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Нижний Тагил Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Санаторий-профилакторий «Ключики».
Проспект:
Мира № 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45.
Улицы:
Вязовская № 9, 10, 11, 13, 15;
Газетная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 67; 68, 69, 70, 72/16, 74, 75, 76/78, 77, 79, 80/29, 81а, 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95, 97;
Карла Маркса № 75, 77, 79, 81;
Красноармейская № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 64/33, 66, 68, 70, 72;
Пархоменко № 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35;
Первомайская № 31, 33, 35, 37, 39, 54, 58, 66, 68, 70, 70а, 72, 74;
Учительская № 5, 7, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
Циолковского № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45.
Улицы:
Аганичева № 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и индивидуальные дома с № 108 по № 142а, 109, 111;
Алмазная — полностью;
Быкова № 14, 18, 20, 21, 23, 24/22, 25, 27, 28, 29, 32/13, 34, 36, 38, и индивидуальные дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Висимская — полностью;
Высокогорская № 27, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 43, 56, 58, 60;
Гаева с № 63 по № 121 — по нечетной стороне улицы, с № 70 по № 128 по четной стороне улицы;
Газетная № 20, 22;
Голокаменская, Гранитная, Декабристов — полностью;
Доменная с № 45 по № 101 по нечетной стороне улицы, с № 64 по № 104 по четной стороне улицы;
Железорудная, Каменная, Кирова, Ключевская, Коммунальная — полностью;
Коммуны с № 106 по № 166 по четной стороне улицы, с № 111 по № 159 по нечетной стороне улицы;
Космонавтов № 39, 43, 49;
Кузнецкого № 1, 3, 5, 17/4, 19, 21, 23, 25/32;
Липовый тракт № 3, 5, 7, 9, 13, 34, 34а;
Лисогорская с№ 71 по № 135 по нечетной стороне улицы, с № 74 по № 134а по четной стороне улицы;
Ломоносова № 6, 8, 10;
Максима Горького № 28 и индивидуальные дома с № 2 по № 24; с № 5 по № 25, 27, 29;
Малахитовая, Малая, Низовая — полностью;
Носова с № 36 по № 212 по четной стороне улицы, с № 45 по № 173 по нечетной стороне улицы;
Оплетина № 3, 12, 14, 13, 15;
Островского № 9, 15;
Павлика Морозова с № 28 по № 60 по четной стороне улицы, с № 39 по № 101 по нечетной стороне улицы;
Папанина № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
Радиальная, Радищева, Родниковая, Рудянская, Семенова, Союзная, Тагильская, Торфяная, Трудовая — полностью;
Фрунзе № 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
Челюскинцев с № 78 по № 114 по четной стороне улицы, с № 83 по № 139 по нечетной стороне улицы;
Черемшанская № 4, 8, 10, 18, 35, 37 и индивидуальные дома № 22, 47, 49, 51, 53, 55;
Черных № 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54 и индивидуальные дома с № 55 по № 81 и с № 78 по № 126.
Штурмовая — полностью.
Переулки:
Промышленный, Финансовый — полностью.
Проезд:
Декабристов, Сурикова — полностью.
Коллективные сады:
садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк-1», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Заря».
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил», стационар — улица Кузнецкого, 10.
Изолятор временного содержания при Муниципальном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации «Нижнетагильское» — улица Островского, 7а.
Терапевтический корпус Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» — улица Кузнецкого, 12.
Улицы:
Аганичева № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18;
Вогульская № 60;
Космонавтов № 33/58, 34, 35, 36, 38, 41, 41а, 45;
Красноармейская № 74, 74а, 77, 78, 80, 81, 107, 109, 111, 111а, 113, 117, 119, 121, 123, 137, 139, 143, 143а, 145, 147, 149, 151, 159/18, 161, 163/40;
Липовый тракт № 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 40;
Фрунзе № 15, 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 58/33;
Черемшанская № 1, 5;
Черных № 1, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 18, 20, 20а, 20б, 30;
Нефрологический центр Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» — улица Фрунзе, 27а.
Филиал Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Свердловской области» госпиталь в городе Нижний Тагил — улица Красноармейская, 81а.
Улицы:
Верхняя Черепанова № 9а, 13а, 15а, 19а, 21а, 23а, 27а, 29а, 31а, 33а, 35а, 39а, 40, 43а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
Вогульская № 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58;
Выйская № 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 68 и индивидуальные дома № 22, 22а, 24, 26, 28;
Ермака № 40, 40а, 42, 44, 46;
Космонавтов № 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29а, 29б, 29в, 30, 31, 31б, 32, 116;
Красина
Красноармейская № 84, 84а, 192/16, 194, 196/38;
Кузнечная, Механическая — полностью;
Нижняя Черепанова № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 73, 75, 77;
Прудная– полностью;
Серебрянский тракт № 2, 4.
Слесарная, Энергетиков– полностью.
Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор».
Проспект: Преображенский — полностью.
Улицы:
Апрельская, 2-я Апрельская, Баранчинская, Бауманская, Болотникова, Бурщиков, Вербная, Весенняя, Воеводина, Высотная, Геологов, Городская, Декабрьская, 2-я Декабрьская, 3-я Декабрьская, 4-я Декабрьская, 5-я Декабрьская, Евстюнинская — полностью;
Ермака № 6, 6а, 8, 10, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61;
Заозерная, Заречная, Зеленая — полностью;
Зерновая № 12, 14, 20, 36а, 36б, 42, 44 и индивидуальные дома с № 9 по № 33;
Известковая № 15, 17;
Кирпичная, Кленовая — полностью;
Краснознаменная № 43, 47, 49, 51 и индивидуальные дома;
Лайская — полностью;
Лайский тракт № 1, 3;
Лапина — полностью;
Лебяжинская № 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 32;
Литейщиков, Луговая, Льва Толстого, Майская, Мостовая, Надеждинская, Напольная, Негасимая, Нежинская, Некрасова, Обороны, Осенняя, Отрадная, Подгорная, Полуденская, Полюсная — полностью;
Полярная № 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и индивидуальные дома;
Поперечная № 18, 20;
Привольная, Проходчиков, Родная, Светлореченская, Свободы, Северная, Семейная — полностью;
Серебрянский тракт с № 12 по № 134 по четной стороне улицы, с № 23 по № 43 по нечетной стороне улицы;
Сиреневая, Тихая, Тракторная, Туристов, Угловая, Халтурина, Хрустальная, Шламовая, Электриков — полностью;
Переулки:
Полюсный; 1-й Семейный, 2-й Семейный — полностью;
Проезды:
Геодезистов, Геологов, Туристов — полностью.
Дома
Выйский кордон, Дом подсобного хозяйства, микрорайона Песчаный, 1-й подъем; микрорайона Верхняя Черемшанка № 13б, 14б.
Верхняя Ослянка;
Серебрянка.
Поселки:
Баклушина,
Волчевка;
Евстюниха.
Деревни:
Заречная;
Нижняя Ослянка.
Коллективные сады:
садоводческое товарищество собственников недвижимости «№ 1 Ленинского района», коллективное садоводческое товарищество «Горняк-2», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Дорожник-2», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Зайгора», товарищество собственников недвижимости «Лесные поляны», садоводческое товарищество «Мечта», садоводческое товарищество «Дружба» при НТ отделении Свердловской железной дороги», садоводческое товарищество «Надежда», некоммерческое садоводческое товарищество «Разведчик», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Уралец-1», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Уралец-2», садоводческое некоммерческое товарищество «Шахтер», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Энергетик», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Юбилейный».
ФГУ ИЗ 66/3 ГУФСИН РОССИИ по Свердловской области, Следственный изолятор № 3 (Ст. Сан-Донато).
Проспекты:
Ленина № 2а, 6, 23/40, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59;
Мира № 19а, 21, 21б;
Строителей № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13.
Улицы:
Вязовская № 3, 4а, 4б, 4в;
Гаева с № 1 по № 61 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 68 по четной стороне улицы;
Газетная № 28, 30, 36, 38;
Горошникова № 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82;
Доменная с № 1 по № 43 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 62 по четной стороне улицы;
Карла Маркса № 1, 2а, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 26, 30, 30а, 33, 34, 38, 40, 41/39, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 57а, 61, 63а, 65, 69, 71;
Коммуны с № 1 по № 109 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 104 по четной стороне улицы;
Красноармейская № 38;
Лисогорская с № 1 по № 69 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 72 по четной стороне улицы;
Ломоносова № 1, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18, 50, 52, 52а;
Носова с № 1 по № 35а по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 30 по четной стороне улицы;
Павлика Морозова с № 1 по № 37 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 26 по четной сторонеулицы;
Пархоменко № 1, 3, 5, 9, 14, 15, 20, 22;
Первомайская № 19/56, 21, 25, 27, 32;
Рабочая, Рябиновая, Соревнования, Ударная — полностью;
Уральская № 3, 13, 17;
Челюскинцев с № 1 по № 81а по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 76 по четной стороне улицы;
Черноисточинское шоссе № 16, 18, 20, 22, 24, 26 корпуса 1, 2, 3, 4.
Переулок:
Тихий — полностью.
Хирургический корпус Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» — улица Горошникова, 37;
Перинатальный центр Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» — улица Горошникова, 37, корпус 1.
Проспект:
Уральский 31, 33, 35, 37;
Улицы:
Августовская, Александровская, Береговая — полностью;
Большая Гальянская с № 1 по № 211, № 227, № 231 по нечетной стороне улицы; с № 2 по № 178 по четной стороне улицы;
Большая Кооперативная — полностью;
Бригадная с № 1 по № 155а, с № 159 по № 221 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 176, с № 180 по № 226 по четной стороне улицы;
Верескова с № 1 по № 161 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 168 по четной стороне улицы;
Верхняя, Водная, Глинки, Горбуновская, Дальневосточная, Камышовая, Куйбышева — полностью;
Дружинина — 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 98, 100, 102, 108 и индивидуальные дома с № 1 по № 33а по нечетной стороне улицы, с № 2а по № 48 по четной стороне улицы;
Ивана Федорова, Крайняя, Краснодонская, Летная — полностью;
Малая Гальянская с № 1 по № 99 по нечетной стороне улицы, с № 4 по № 104 по четной стороне улицы № 130, № 132;
Малая Кооперативная, Мельникова, Механизаторов — полностью;
Муринская — кроме домов № 3 и № 51;
Нагорная — полностью;
Новаторов с № 1 по № 157 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 152а по четной стороне улицы;
Новосельская, Окраинная, Пригородная — полностью;
Пришвина с № 1 по № 145 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 158 по четной стороне улицы;
Проселочная, Просторная, Радужная, 2-я Радужная, Рассветная, Светлая, Сентябрьская — полностью;
Сергея Лазо № 3;
Совхозная с № 1а по № 99 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 132 по четной стороне улицы;
Тенистая — полностью;
Ульяны Громовой с № 7 по № 39 по нечетной стороне улицы, с № 6 по № 82 по четной стороне улицы;
Фатеевская — полностью;
Черноисточинское шоссе № 1, 3, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58;
Ясная — полностью.
Переулок:
Безымянный № 1, 3, 7, 9.
Дома:
станции Горбуново.
Сёла:
Сулем;
Елизаветинское.
Поселки:
Висимо-Уткинск;
Еква
Таны.
Уралец;
Чащино;
Антоновский;
Студеный;
Чауж;
Канава.
Деревни:
Захаровка;
Усть-Утка;
Баронская.
Коллективные сады:
садоводческое товарищество собственников недвижимости «Весна», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Восход», Сад «Дружба», «, садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба-1», «, садоводческое некоммерческое товарищество «Дружный», «, садоводческое некоммерческое товарищество «Леба», садоводческое товарищество собственников недвижимости «Росинка», «, садоводческое товарищество собственников недвижимости «Шахтостроитель», садоводческое некоммерческое товарищество коллективный сад № 5 ОАО НТМК, садоводческое некоммерческое товарищество коллективный сад № 15 ОАО НТМК, садовое некоммерческое товарищество коллективный сад № 15а ОАО НТМК, садоводческое некоммерческое товарищество № 20 ОАО НТМК.
Центр «Уралец» Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская больница» — поселок Уралец, улица Ленина, 15.
Улицы:
Академика Павлова, Алябьева, Амурская — полностью;
Балакинская — индивидуальные дома с № 70 по № 161;
Братьев Худояровых, Брусничная, Вересовая, Вишневая — полностью;
Волгодонская № 63 и индивидуальные дома полностью;
Волочаевская — полностью;
Гвардейская № 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16;
Гоголя, Голубая — полностью;
Горняка № 1а, 5, 7, 9, 10, 33 и индивидуальные дома полностью;
Грунтовая, Долинная, Дружбы народов, Енисейская — полностью;
Жданова № 29 и индивидуальные дома № 10, с № 28 по 42 по четной стороне улицы, № 3, 5, 7, 9, 33, 41, 49, 49а, с № 61 по № 89 — по нечетной стороне улицы;
Забойщиков, Задорожная — полностью;
Землячки № 2, 6, 10;
Знаменская — полностью;
Индивидуальная — индивидуальные дома полностью;
Карпинского, Каховская, Кварцевая, Кизеловская — полностью;
Кольцова № 20, 22, 25 и индивидуальные дома с № 3 по № 11 и с № 35 по № 55 по нечетной стороне улицы, с № 26 по № 76 и с № 82 по № 92 по четной стороне улицы;
Копровая — индивидуальные дома полностью;
Космическая, Красной Звезды, Кузбасская — полностью;
Кутузова № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15/8, 16, 17/7;
Ленская, Лермонтова, Лозовая, Мамина-Сибиряка — полностью;
Матросова № 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9а, 10, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 19, 22;
Медная — полностью;
Металлургов № 6а, 12, 14;
Минина — индивидуальные дома полностью;
Московская № 19, 21, 28, 34 и индивидуальные дома полностью;
Мраморная — индивидуальные дома с № 1 по № 41, с № 45 по № 75;
Мурманская, Новая — полностью;
Огнеупорная № 3, 5, 7, 61, 61а, 63, 67, 69, 71, 75, 75а, 77 и индивидуальные дома полностью;
Олега Кошевого, Ольховская, Отечественная, Парашютная, Партизанская, Пермская — полностью;
Перова № 1 и индивидуальные дома с № 2 по № 155;
Пиритная № 38 и индивидуальные дома с № 1 по № 35 по нечетной стороне улицы, с № 42 по 74 по четной стороне улицы;
Пожарского № 3, 9, 11, 13, 15;
Попова № 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43;
Продснаба, Прохладная, Пушкина, Рабкоров, Равенства, Раисы Никитиной, Ракетная, Рудничная, Серная — полностью;
Сланцевая № 50, 56 и индивидуальные дома полностью;
Солнечная № 28, 30, 36, 38, 40/65;
Сортировочная, Софьи Ковалевской, Спартака, станция Сан-Донато — полностью;
Техническая № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
Тропинина — полностью;
Ульяновская № 18, 20, 22, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 67;
Фаины Шаруновой — и индивидуальные дома с № 1 по № 12, с № 13 по № 61;
Чаплыгина — полностью;
Черноморская № 31, 33, 35, 94, 100, 100а, 104/34, 108, 108а, 110, 112 и индивидуальные дома полностью.
Чернышевского — индивидуальные дома полностью;
Шевченко № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
Шмидта — полностью;
Эстакадная — полностью;
Ярославская № 1а — 10, 12, 17, 22 и индивидуальные дома с № 23 по № 80.
Переулки:
Малый — полностью;
Рудный — полностью;
Дома:
станции Завязовская; Нефтебазы № 2.
Коллективные сады:
садоводческое некоммерческое товарищество коллективный сад «Автомобилист», садоводческое некоммерческое товарищество «Возрождение», некоммерческое садоводческое товарищество «Горняк-1», садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк-2», садоводческое товарищество «Елочка-1», некоммерческое садоводческое товарищество «Елочка-2», садоводческое некоммерческое товарищество коллективный сад «Железнодорожников», некоммерческое садоводческое товарищество «Золотой ключик», садоводческое некоммерческое товарищество коллективный сад № 2 «Медик», садоводческое товарищество «Ольховский», садоводческое товарищество «Ольховские прудки», садово — дачное товарищество «Роща», некоммерческое партнерство «общество садоводов ОАО НТМК» Сад № 3 по р. Мокрая Ольховка, коллективный сад № 7 НТМК пос. Ольховка, садоводческое некоммерческое товарищество «Пенсионеров» Тагилстроевского района, садоводческое некоммерческое товарищество «Пенсионеров № 3» Тагилстроевского района.
ФКУ «Исправительная колония № 5» ГУФСИН России по Свердловской области — улица Шевченко, 6.
Улицы:
Алапаевская № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Балакинская № 35а, 37, 39, 40, 42, 43, 45 и индивидуальные дома № 21/24, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
Гастелло № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19а, 21;
Гвардейская № 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 45, 45а, 48, 52;
Грузчиков — полностью;
Дарвина № 28, 34, 36, 38 и индивидуальные дома с № 1 по № 39;
Джапаридзе — полностью;
Землячки № 1, 3, 12, 14, 18, 20, 20-а и индивидуальные дома с № 26 по № 60;
Индивидуальная № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 17;
Камнетесов — полностью;
Керамиков № 33 и индивидуальные дома с № 4 по № 76;
Копровая № 6, 8;
Малышева — индивидуальные дома полностью;
Мартеновская № 20, 30;
Металлургов № 24, 36, 38, 46, 46а, 46б, 48б, 50а, 52, 54, 56а;
Попова № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30.
Солнечная № 5, 10, 12, 14, 16;
Хохрякова — индивидуальные дома № 28, с № 30 по № 73;
Черноморская № 2, 2а, 11, 13, 15, 37, 39, 43, 45/52;
Чернышевского № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 28, 30;
Шамотная — полностью;
Шаумяна — индивидуальные дома с № 3 по № 40, с № 42 по № 62 по четной стороне улицы;
Широкая — индивидуальные дома с № 1 по № 48, с № 50 по № 76 по четной стороне улицы.
Государственного автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» — улица Черноморская, 5;
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница № 4» — улица Солнечная, 1;
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Онкологический диспансер № 2» — улица Солнечная, 3.
Проспект:
Мира № 63, 65, 69, 71.
Улицы:
Балакинская № 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 17, 18, 19, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40а;
Волгоградская — полностью;
Восстания № 2 и индивидуальные дома полностью;
Восточная № 3, 7/2, 9/1, 13, 15, 17/2, 19, 27 и индивидуальные дома с № 2 по № 30, с № 32 по № 62;
Гвардейская № 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71;
Жуковского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Зеленый тупик — полностью;
Землячки № 15, 17, 19, 33, 35, 37;
Зои Космодемьянской № 15, 17, 21, 23;
Индустриальная № 66а;
Константина Пылаева № 4, 6, 10;
Красная № 7, 11, 13;
Красных Зорь № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 24, 28;
Красных Партизан № 2, 7 и индивидуальные дома с № 18 по № 37;
Малышева № 4, 4а, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 17;
Металлургов № 7а, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72;
Панфилова — полностью;
Пархоменко № 121, 123, 125, 127, 130/39, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 142, 144, 156;
Победы № 20, 22, 24, 29/1, 31, 43 и индивидуальные дома по нечетной стороне улицы;
Хохрякова № 2а, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24;
Цветочная — полностью;
Южная № 1, 3, 5.
Проезд Восточный № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;
Коллективный сад:
товарищество собственников недвижимости коллективный сад № 1 треста «Тагилстрой».
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 4 г. Нижний Тагил» (административное здание) — улица Балакинская, 22;
Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области — улица Металлургов, 15.
Улицы:
Береговая-Краснокаменская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и индивидуальные дома полностью;
Борцов революции № 2, 4 и индивидуальные дома полностью;
Жуковского № 5, 9, 13, 15, 17, 17а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35/2, 37, 41/1;
Западная– полностью;
Землячки № 43, 45, 47, 49 и индивидуальные дома с № 64 по № 80;
Карла Либкнехта — № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47;
Керамиков № 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Константина Пылаева № 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 41 и индивидуальные дома полностью;
Красногорская — полностью;
Красных Партизан № 3, 5;
Пархоменко № 129, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148/1, 150, 152, 158, 160;
Победы — № 44, 45, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 54, 56, 58.
Розы Люксембург, Софьи Перовской, Степана Разина, Тыловая, Фронтовая– полностью;
Хохрякова № 25, 27, 29;
Шаумяна — индивидуальные дома с № 41 по № 55 по нечетной стороне улицы, № 66;
Широкая — индивидуальные дома № 49, 51, 53, 55, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Вокзал станции Смычка — улица Константина Пылаева, 7;
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская детская больница № 2 город Нижний Тагил» — улица Карла Либкнехта, 35;
ФГУ «Исправительная колония № 6» ГУФСИН России по Свердловской области — улица Западная, 3а.
Проспекты:
Ленина № 62, 73;
Мира № 52, 55, 58а, 62, 64, 66, 68;
Строителей № 22, 24.
Улицы:
Вязовская № 32, 34, 36, 37, 38, 39;
Грибоедова № 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13 и индивидуальные дома с № 42 по № 62;
Карла Маркса № 66, 99;
Красная № 4, 6, 8, 10а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;
Новострой № 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 31, 33, 35, 37 и индивидуальные дома полностью;
Октябрьской революции № 46, 54, 56, 57;
Пархоменко № 36, 38, 40, 44, 99, 101, 105, 107, 109, 110, 111, 112а, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 122, 124;
Победы № 12, 14, 16, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и индивидуальные дома по четной стороне улицы;
Речная — полностью;
Садовая № 2;
Циолковского № 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 28, 30, 32, 34, 36;
Юбилейная — полностью.
Проспекты:
Октябрьский № 1, 5, 8, 10, 12, 12-А, 14, 22, 26, 28;
Уральский № 38, 42, 58, 60, 64.
Улицы:
Захарова № 2, 6, 10, 12;
Тагилстроевская № 3, 5, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31;
Черноисточинское шоссе № 53, 55, 57, 59, 61.
Проспекты:
Октябрьский № 9, 11, 15;
Уральский № 32, 34, 34а, 36, 46, 48, 50, 54, 56/2, 66, 70, 74, 78, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113.
Улицы:
1 Мая, Андреевская, Белогорская, Васильковая, Верховая — полностью;
Дружинина № 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 51;
Запрудная 1-я, Запрудная 2-я, Запрудная 3-я — полностью;
Захарова № 1, 3, 5;
Кольцевая, Мира — полностью;
Муринская — дома № 3, 51;
Раздельная — полностью;
Тагилстроевская № 1;
Тупиковая — полностью;
1-е Фотеево;
2-е Фотеево.
Переулки:
Раздольный, Дальний, Сенной, Вешний, Росный, Шлаковый — полностью.
Проезды:
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Полевой.
Коллективный сад: Некоммерческое партнерство «Общество садоводов ОАО НТМК» сад № 9 «Фотеево».
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени В. В. Тетюхина» — Уральский проспект, 55.
Проспект:
Октябрьский № 2, 4, 6.
Улицы:
А. З. Смелянского № 2, 4;
Булата Окуджавы № 3, 5, 7, 9, 11, 13;
Дружинина № 57;
Захарова № 7, 8, 9, 11;
Удовенко № 6, 8, 10, 15;
Черноисточинское шоссе № 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 11, 19а, 23, 27, 29, 29а, 29б, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 80.