Сроки регистрации на праймериз по выборам в гордуму Нижнего Тагила продлены

Сроки регистрации на праймериз по выборам в гордуму Нижнего Тагила продлены
Сроки регистрации на праймериз по выборам в гордуму Нижнего Тагила продлены
Сегодня, 10:58ПолитикаФото: 1MI
Сроки регистрации участников на праймериз по выборам в городскую думу Нижнего Тагила продлены. Решение было принято из-за отсутствия пояснений Кремля по поводу выборов.

Ранее крайний срок был 28 апреля. Теперь он перенесен на 13 мая, заявили в пресс-службе свердловского отделения партии «Единая Россия». Сроки были продлены в Нижнем Тагиле, Асбесте, Новоуральске, Серове, Полевском, Первоуральске, Сысерти и Каменске-Уральском.

Сами праймериз запланированы на 23–29 мая. По состоянию на 28 апреля регистрацию прошли уже почти 300 кандидатов от всех городов.

На данный момент в Нижнем Тагиле от разных округов уже зарегистрировались 43 кандидата. В декабре 2022 года в городе была утверждена новая система выборов, которая предполагает, что кандидаты могут выдвигаться только по одномандатным округам. В общей сложности будет избрано 25 депутатов.

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Выборы-2022ПервоуральскКаменск-УральскийНижний Тагил
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