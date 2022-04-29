Сроки регистрации на праймериз по выборам в гордуму Нижнего Тагила продлены

На данный момент в Нижнем Тагиле от разных округов уже зарегистрировались 43 кандидата. В декабре 2022 года в городе была утверждена новая система выборов, которая предполагает, что кандидаты могут выдвигаться только по одномандатным округам. В общей сложности будет избрано 25 депутатов.