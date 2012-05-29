Евгений Куйвашев стал губернатором Свердловской области

Перед церемонией состоялось голосование депутатов Законодательного собрания за избрание кандидата, предложенного президентом, в губернаторы. 46 из 48 присутствующих политиков проголосовали за Евгения Владимировича. Далее новый губернатор принес присягу и вступил в должность.