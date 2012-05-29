Евгений Куйвашев стал губернатором Свердловской области
29 мая 2012, 16:18Политика
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Сегодня, 29 мая, состоялась инаугурация нового Свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
Перед церемонией состоялось голосование депутатов Законодательного собрания за избрание кандидата, предложенного президентом, в губернаторы. 46 из 48 присутствующих политиков проголосовали за Евгения Владимировича. Далее новый губернатор принес присягу и вступил в должность.
Напомним, ранее Евгений Куйвашев занимал пост полпреда Уральского Федерального округа. На его должность сейчас назначен тагильчанин Игорь Холманских.
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