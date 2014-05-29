Надежный источник: «В 20-х числах июня Владимир Путин приедет в Нижний Тагил»

Однако как сегодня сообщил TagilCity.ru надежный источник, визит президента не просто состоится, но даже будет несколько раньше предполагаемой даты. А именно, в 20-х числах июня Владимира Путина ждут в нашем городе.

В программе посещение полигона УВЗ, а также встреча с первыми лицами Тагила в ДК им. Окунева.

Между тем, к визиту уже готовятся, на многие предприятия и в организации Нижнего Тагила направлены срочные предписания о благоустройстве внешнего облика города. Речь о вывесках, фасадах, «зелени» и дорогах.