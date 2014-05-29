Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Надежный источник: «В 20-х числах июня Владимир Путин приедет в Нижний Тагил»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Надежный источник: «В 20-х числах июня Владимир Путин приедет в Нижний Тагил»

29 мая 2014, 15:05Политика
Читайте
также
Что делать при укусе змеи?
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»