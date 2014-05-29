Тагильская власть станет ближе к народу. Приняты поправки к закону о МСУ

Напомним, поправки позволят создать в крупных городах дополнительные виды муниципальных образований – городской округ с делением на внутригородские районы. Кроме того, территория теперь сама будет решать, какая система местной власти будет выстроена. Уточняется, что можно будет решить, выбирать ли главу муниципалитета прямым голосованием или передать это представительному органу.

Чтобы люди могли дотянуться рукой до власти, это, безусловно, необходимо. Это всеми признается, на всех уровнях. В своем выступлении В.В. Путин говорил, что власть должна быть приближена к народу. Для этого и введена та новая форма муниципального образования с внутригородским делением прокомментировал Валерий Чайников для телеканала ОТВ.

В Свердловской области реформа затронет крупные города – Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Так, районные администрации получат больше полномочий – в их ведение попадет решение бытовых проблем и вопросов благоустройства (ремонт тротуаров, уборка мусора, озеленение, строительство детских площадок).

Эксперты считают, что власть слишком отдалена от жителей городов. Попасть на прием к мэру практически невозможно. А реформа приблизит власть к народу.

В свою очередь, многие представители субъектов РФ в свое время высказали негативные комментарии по поводу принятия этих поправок. В первую очередь, усугубится бюрократическая волокита, одна из самых актуальных проблем среди администраций. Более того, в ведении районных администраций и без того решение частных вопрос граждан, в том числе и благоустройство территорий

«Горожане напрямую выбирают советы депутатов этих районов, а из их состава делегируются представители в гордуму». Каким же политически активным тогда придется быть горожанам, которые даже на выборы мэра ходят с переменным успехом.

Каждому региону дается право решить, как именно будет избираться мэр - посредством традиционных выборов населения или из числа депутатов Думы. Вторая особенность фактически лишает сторонних кандидатов возможности претендовать на кресло мэра.