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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржцев по телефону призывают голосовать за «список Тунгусова»

29 мая 2018, 23:45Добавить новость
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Екатеринбуржцы рассказывают о запущенном автодозвоне, который призывает голосовать за «список Тунгусова».

В соцсетях и на форумах появилась информация о том, что горожанам несколько раз на сотовый телефон поступали звонки с неизвестных номеров. В телефонной трубке в автоматическом режиме рассказывается, что медработников и учителей призывают голосовать за «список Тунгусова». На голосование нужно привести минимум пять человек с собой.

 

Снимаешь трубку городского телефона на входящий звонок, а там робот страшным голосом вещает: «Начальники контролируют и наказывают вплоть до увольнения тех, кто отказывается поддерживать «список Тунгусова», -- рассказывают в соцсетях жители города.


Кроме жителей Екатеринбурга звонки поступали и в администрацию города. Сотрудники администрации обратилась в полицию с жалобой о телефонном хулиганстве, сообщает Znak.

Ранее в столице Урала проходил сбор подписей против «списка Тунгусова».

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