Екатеринбуржцев по телефону призывают голосовать за «список Тунгусова»

В соцсетях и на форумах появилась информация о том, что горожанам несколько раз на сотовый телефон поступали звонки с неизвестных номеров. В телефонной трубке в автоматическом режиме рассказывается, что медработников и учителей призывают голосовать за «список Тунгусова». На голосование нужно привести минимум пять человек с собой.