Мэры становятся губернаторами: закономерность или новые тенденции политики в России?

Кадровые перестановки на высоких должностях начались в субъектах РФ в 2016 году, например, в сентябре 2017 года и.о. губернатора Самарской области был назначен экс-мэр Самары Дмитрий Азаров. В этом же году мэр Вологды Андрей Травников решением президента России стал и.о. губернатора Новосибирской области.

Специалисты полагают, что теперь карьера для активных и эффективных управленцев открыта. Это подтверждает сообщение Владимира Путина на ПМЭФ-2018 о том, что взят курс «на качественное обновление региональных команд». Президент отметил, что так формируется «новая управленческая культура».

Текущие кадровые перестановки примечательны тем, что чиновники из правительства становятся главами регионов. Так, Нижегородскую область в 2017 году возглавил первый заместитель главы федерального минпромторга Глеб Никитин, а заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов получил пост губернатора Бурятии.





Тенденция началась не сейчас, Носов стоит в череде таких руководителей, как Травников, который был мэром Вологды, а стал губернатором Новосибирской области. Или Азаров, который был главой Самары, а через Совет Федерации стал губернатором Самарской области. Также тенденция карьеры, когда сильный руководитель становится главой Совета Федерации – это одна из возможных траекторий, но не единственная. Мы помним, что губернаторами назначаются и сильные замминистра. Если вспомнить историю Гордеева, нынешнего вице-премьера. Он был вице-премьером, стал губернатором Воронежской области, а сейчас вернулся в вице-премьеры. В общем, траекторий карьеры достаточно много. Так что говорить о том, что это произошло, когда Носова и Николаева назначили губернаторами, и что основной кадровый лифт – это глава муниципалитета – губернатор было бы неправильно. Сергей Константинович – человек известный, руководитель известный. Говорить о том, что он знаменит только тем, что руководил Нижним Тагилом – неправильно. Он крупный хозяйственный руководитель, он был заместителем губернатора Свердловской области. В его назначении губернатором нет ничего удивительного, -- заместитель директора Национального института развития современной идеологии (НИРСИ) Глеб Кузнецов.

Имеет место быть и обратный процесс. Например, губернатор Тюменской области Владимир Якушев назначен главой федерального Минстроя, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов и экологии, министром по развитию Дальнего Востока был назначен губернатор Амурской области Александр Козлов. Таким образом, в состав нового правительства вошли главы регионов.





Теперь радоваться будут жители Магаданской области, потому что жизнь у них, я уверен, станет лучше. Эта президентская политика, когда успешные мэры городов, как Носов, Николаев (якутский мэр) назначаются в губернаторы, раз они хорошо показали себя на уровне города, -- Дмитрий Гусев, президент консалтингового агентства «Bakster-group».

Касательно Магаданской области, стоить отметить, что экс-губернатор Владимир Печеный занимал пост мэра Магадана в период с 2004 по 2013 годы.