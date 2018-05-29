Мэрия Верхней Пышмы выкупает для своих интересов участок с жилым многоквартирником

28 мая 2018 года администрация городского округа Верхняя Пышма предоставила «Постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка площадью 29,5 тыс кв м», подписанное и.о. главы администрации. На земельном участке расположен жилой дом.

Многоэтажный жилой дом находится по улице Александра Козицына, 14, в границах данного земельного участка.



Жилые помещения этого дома будут также изъяты для удовлетворения муниципальных интересов города. У каждой квартиры есть хозяин с правом собственности.

Комитет по управлению имуществом администрации проведет оценку стоимости указанных жилых помещений и представит отчет в Отдел по учету и распределению жилья администрации, сообщает сайт «Ведомости Урал».





Затем Отдел по учету и распределению жилья администрации округа уведомит собственников квартир в этом доме о результатах.





Потом мэрию обязуют заключить договора с собственниками квартир о выкупе жилых помещений по указанной оценщиками стоимости.