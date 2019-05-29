Депутаты ЛДПР и «Единой России» пожаловались на депутатов КПРФ из-за Храма-на-Драме

В частности, жалобы касаются депутатов Романа Ступникова, Олега Гордеева и Риммы Скомороховой. Данную информацию подтвердил глава свердловского обкома партии Александр Ивачев, написав об этом на своей странице в соцсети. С его слов, жалобы касаются участия депутатов в пикетах против строительства Храма-на-Драме, а также предложения касательно самороспуска гордумы.

Глава комиссии по этике Анастасия Немец уже обратилась к депутатам от КПРФ с просьбой предоставить письменное объяснение касательно спорного вопроса.

Ивачев заявил, что не считает действия депутатов спорными и противозаконными. Также он отметил, что депутат имеет право выражать свое мнение в соответствии с личными убеждениями и в интересах избирателей.

То, что вам это не нравится, не означает, что это преступление. Депутаты КПРФ могут поддерживать лиц, участвующих в несанкционированных акциях протеста. Потому что это наши избиратели и потому что это жители города, резюмировал Ивачев.