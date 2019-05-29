Самый низкий рейтинг Путина зафиксирован в регионе экс-главы Нижнего Тагила

В среднем по стране рейтинг действующего президента составил 48%. У партии «Единая Россия» самые низкие рейтинги оказались в Хабаровском крае — 21%. Средний электоральный рейтинг партии по стране составил 34%, сообщается в опросе.

Напомним, 25 мая ВЦИОМ рассказал о падении рейтинга доверия Путину до 31,7%, что составило исторический минимум. По данным «Медузы», глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров назвал главной причиной низкого рейтинга Путина непонимание россиянами, когда они станут жить лучше.