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#домахорошо
Самый низкий рейтинг Путина зафиксирован в регионе экс-главы Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Самый низкий рейтинг Путина зафиксирован в регионе экс-главы Нижнего Тагила

Сегодня, 12:19ПолитикаФото: TagilCity.ru
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