Самый низкий рейтинг Путина зафиксирован в регионе экс-главы Нижнего Тагила
Сегодня, 12:19ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Самый низкий рейтинг президента России Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, передаёт «РБК» со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение», проведенного для администрации президента. За Путина готовы проголосовать 36% опрошенных.
В среднем по стране рейтинг действующего президента составил 48%. У партии «Единая Россия» самые низкие рейтинги оказались в Хабаровском крае — 21%. Средний электоральный рейтинг партии по стране составил 34%, сообщается в опросе.
Напомним, 25 мая ВЦИОМ рассказал о падении рейтинга доверия Путину до 31,7%, что составило исторический минимум. По данным «Медузы», глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров назвал главной причиной низкого рейтинга Путина непонимание россиянами, когда они станут жить лучше.
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