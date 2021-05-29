«Массовка» или конкуренция? Эксперты о тагильских кандидатах в Госдуму

Главным претендентом на победу в предварительном голосовании и кресло в Госдуме эксперты называют директора по персоналу АО НПК «Уралвагонзавод» Константина Захарова.
У Захарова самые высокие шансы победить внутрепартийные выборы по Нижнетагильскому одномандатному округу. Его кандидатура согласована на всех уровнях, на него работает весь административный ресурс. И, несмотря на то, что до выборов он был почти «ноунеймом», сейчас делается все, чтобы повысить узнаваемость Захарова,считает политолог Петр Кирьянов.
Кроме того, по его мнению, весомым аргументом является место работы Константина Захарова. «Ростех», куда входит УВЗ, имеет определенное влияние и поддержку в федеральной повестке. Именно поэтому нынешний кандидат без труда займет место в Госдуме, как и его предшественник Алексей Балыбердин, который отказался от участия в выборах.
Конкуренцию Захарову, считают эксперты, мог бы составить медиаменеджер Андрей Муринович, который ранее заявлял о намерении баллотироваться в Госдуму от Нижнего Тагила. Однако по итогу он выдвинул свою кандидатуру в ЗакСо Свердловской области от Красноуральской территориальной группы.
Не стал заявляться на праймериз и другой медиаменеджер Александр Соловьев, участие в выборах которого пророчили тагильские анонимные телеграм-каналы.
Также в списке кандидатов политологи отмечают присутствие двух спортсменов — тренера по волейболу Дамира Завильского и чемпионки мира, Европы и России по боксу Ирины Серебрениковой (Потеевой).
У заслуженных спортсменов после того, как они завершили свою карьеру, есть такая традиция — идти в политику. Но и здесь важна хорошая поддержка, лучше партийная, не обязательно это должна быть «Единая Россия». Однако Потеева ни в какой партии не состоит и, несмотря на свое достаточно известное имя, праймериз она вряд ли пройдет,поделился мнением с TagilCity.ru политолог Алексей Вележаев.
У Завильского, по его мнению, шансов еще меньше в силу «неузнаваемости» его как спортсмена, так и политического или общественного деятеля.
Самому молодому кандидату — Дмитрию Арды — эксперты также не дают высоких шансов на победу. Однако, по их мнению, участвуя в выборах на федеральном уровне, Арды может получить хороший опыт в политической борьбе, что станет полезным в случае, если он захочет продолжить карьеру в этом направлении.
Помимо вышеперечисленных кандидатов, в списке присутствуют еще пять человек:
Спрогнозировать итог выборов для них эксперты затруднились, предположив, что данные кандидаты выступают лишь в качестве «массовки».
Напомним, ранее TagilCity.ru подготовила проект о кандидатах в Госдуму, которые уже заявили о своих амбициях или могли бы претендовать на данный пост.