«Массовка» или конкуренция? Эксперты о тагильских кандидатах в Госдуму

У заслуженных спортсменов после того, как они завершили свою карьеру, есть такая традиция — идти в политику. Но и здесь важна хорошая поддержка, лучше партийная, не обязательно это должна быть «Единая Россия». Однако Потеева ни в какой партии не состоит и, несмотря на свое достаточно известное имя, праймериз она вряд ли пройдет,поделился мнением с TagilCity.ru политолог Алексей Вележаев.