Депутаты бойкотировали отчет главы Алапаевска

Депутаты бойкотировали отчет главы Алапаевска
Депутаты бойкотировали отчет главы Алапаевска
Сегодня, 19:00ПолитикаФото: 1MI
Народные избранники в Алапаевске ушли с заседания местной думы, на которой мэр города должен был зачитать годовой отчет о проделанной работе.

По словам недовольных депутатов, их демарш вызван тем, что алапаевский градоначальник Сайгид Билалов решил выступать произвольно, не придерживаясь какого-либо регламента. Группа местных депутатов ранее неоднократно призывала к упорядочению формы отчета. Тем не менее, мэр и председатель думы Елена Мут к ним не прислушивались.

По поводу порядка выступлений мэра депутаты адресовали прокуратуре запрос. Прокуратура согласилась с их доводами, предоставив мэру Билалову право оспорить решение. Градоначальник этого не сделал, однако и применять регламент не стал. Поэтому депутаты ушли с заседания, чтобы отчет не удалось утвердить, сообщает URA.RU, ссылаясь на анонимных информаторов.

Сюжеты:
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