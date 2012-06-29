На крыше жилого дома на Уралмаше в Екатеринбурге развевается красное знамя
Жильцы дома номер 10А по улице Баумана обнаружили на своей крыше советский флаг. Чьих рук это дело никто не знает. Жители говорят, что никто не видел, каким образом флаг появился на крыше флаг. Однако жильцы вспоминают, что происходит подобное не впервые. До этого, месяц назад, неизвестные повесили флаг с изображением Фиделя Кастро.
Большинство жителей - пенсионеры, они спокойно относятся к красному знамени. Но отмечают:
Главное, чтобы антенны не задело.
Как выяснил корреспондент Накануне.TV, такую инициативу проявил член Ленинского комсомола.
Так как я оппозиционер и мне социалистические и коммунистические взгляды по душе, я решил воплотить свою давнюю идею. Предыдущий флаг повесил тоже я, но со временем он истрепался, и я решил заменить его на новый рассказал Александр Понкратов. По словам активиста, таким образом он пытался выразить свое патриотическое настроение.
В США же люди могут вывесить на дом флаг своей страны, почему же у нас нельзя? Я считаю, что это нормально заявляет лидер свердловского ЛКСМ Александр Ивачев.
Комсорг отмечает, что ранее ко дню Первомая комсомольцы уже вывешивали огромное красное полотнище на вершине телебашни, но в этот же день его сорвал ветер.
Фото с сайта nakanune.ru.