На крыше жилого дома на Уралмаше в Екатеринбурге развевается красное знамя

Большинство жителей - пенсионеры, они спокойно относятся к красному знамени. Но отмечают:

Главное, чтобы антенны не задело.

Как выяснил корреспондент Накануне.TV, такую инициативу проявил член Ленинского комсомола.

Так как я оппозиционер и мне социалистические и коммунистические взгляды по душе, я решил воплотить свою давнюю идею. Предыдущий флаг повесил тоже я, но со временем он истрепался, и я решил заменить его на новый рассказал Александр Понкратов. По словам активиста, таким образом он пытался выразить свое патриотическое настроение.

В США же люди могут вывесить на дом флаг своей страны, почему же у нас нельзя? Я считаю, что это нормально заявляет лидер свердловского ЛКСМ Александр Ивачев.

Комсорг отмечает, что ранее ко дню Первомая комсомольцы уже вывешивали огромное красное полотнище на вершине телебашни, но в этот же день его сорвал ветер.