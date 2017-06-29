Консульство Узбекистана откроется в Екатеринбурге по поручению Дмитрия Медведева
29 июня 2017, 08:00Политика
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В Екатеринбурге скоро заработает генеральное консульство Узбекистана.
Сюжеты: Екатеринбург
Предложение МИДа об открытии принял накануне премьер Дмитрий Медведев. Согласовали идею полпред президента в УрФО Игорь Холманских, а также все заинтересованные органы власти.
Сейчас для работы органа в столице Урала подбирают помещение, передает ФедералПресс.
Консульство охватит территорию всего Уральского федерального округа. До тех пор по всем вопросам жители Узбекистана будут вынуждены по-прежнему обращаться в Новосибирск. Кроме того, в России консульства Узбекистана появятся в Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
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