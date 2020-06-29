Бывший советник вице-губернатора Свердловской области отпущен из-под ареста

Уголовное дело было переквалифицировано с части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) на часть 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и статью 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности). Также подследственному экс-чиновнику Городской суд Лесного выбрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения, заменив, тем самым, арест в следственном изоляторе.

Напомним, что Владимир Русаков был задержан в своем доме 29 апреля этого года, в то же время чиновника уволили со службы из Правительства региона. Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области считает, что бывший чиновник получил от предпринимателя Дениса Ражина взятку за содействие в решении вопросов, входящих в компетенции подследственного, когда с 2014–2017 годы занимал должность заместителя главы города Лесного.