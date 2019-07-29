Антон Шипулин ради выборов решил жить в доме на колесах
Биатлонист Антон Шипулин, который является кандидатом «Единой России» на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, решил месяц жить в мобильном доме на колесах.
В своем Instagram Шипулин написал, что для встречи с избирателями ему приходится преодолевать большие расстояния, поэтому ездить он намерен на фургоне.
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Мой дом на ближайший месяц) Мой избирательный округ - это 49% территории Свердловской области. Ездить приходится много, расстояния большие. В выходные уже ездил с этим прицепом в Серов. Интересно было наблюдать за реакцией водителей, многие из которых оценили надпись на задней части фургона) Этот дом на колесах станет не просто домом. Это полноценный мобильный штаб, в котором в том числе буду проводить встречи с избирателями. Работы предстоит много, будет интересно!
Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)
Напомним, выборы депутата Госдумы состоятся 8 сентября. Помимо Шипулина баллотируются учитель из Екатеринбурга Ирина Скачкова от партии «Яблоко», общественница Евгения Чудновец от ЛДПР, бывший экскаваторщик Габбас Даутов от КПРФ, фельдшер Алексей Коровкин от «Справедливой России» и координатор партии «Зеленые» по УрФО Игорь Рузаков.