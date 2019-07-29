Итоги недели: «чёрный» риелтор, опасная вода и возвращение больного ребёнка в Россию

«Мостострой-11» отказался от участия в конкурсе на строительства моста через Тагильский пруд из-за «экономической нецелесообразности». Компания считалась главным претендентом на эту работу. Согласно условиям конкурса, участник должен внести обеспечение в размере 195 млн рублей, а победитель обеспечить выполнение банковской гарантией на 1,17 млрд рублей. Цена самого контракта — 3,9 миллиарда рублей. Планировалось, что срок подачи заявок закончится 22 июля, но он был продлён до 2 августа. Но, как объяснили в «Мостострое», у них по этому контракту экономическая составляющая «не складывается».

Фото: страница "Вконтакте" Диляры Худайдатовой

Зато выпускница тагильского худграфа, просившая помощи для ребёнка, наконец вернулась в Россию. Диляра Худайдатова зимой уехала с мужем в Таиланд из-за его проблем со здоровьем, а 11 июня родила раньше срока, ребёнок попал в реанимацию, и они не могли вернуться домой. После этого семья собирала деньги на лечение новорожденного в социальных сетях, а на прошлой недели Диляра сообщила, что их при помощи медиков доставили в Санкт-Петербург. Сейчас, говорит девушка, жизни её ребёнка ничего не угрожает, но понадобится операция.

Ленинский районный суд приговорил пенсионера МВД и ветерана боевых действий из Нижнего Тагила, обвиняемого в попытке присвоения чужого дома, к двум годам условного лишения свободы с испытательным срок в три года, а также штрафу в 100 тысяч рублей. По версии обвинения, мужчина втёрся в доверие к пьющему владельцу дома в селе Покровское и обманом переписал на себя его собственность, но всё пошло не так, как он задумал.

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На неделе был день рождения первого герба Нижнего Тагила. Как он создавался, из-за чего его поменяли и почему Демидовы были против нового — нынешнего — герба, рассказываем в нашем спецматериале.

Анатолий Черноус уже третий месяц работает руководителем следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила, а его общий стаж насчитывает почти десять лет. Специально ко Дню сотрудников органов следствия он рассказал о своей работе: как он расследовал дело об изнасиловании, из-за чего люди совершают преступления и почему следователи перегорают.

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