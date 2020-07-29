На довыборы в Нижнем Тагиле был зарегистрирован первый кандидат

Им стала представительница партии «Яблоко», активистка общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева.

По словам председателя нижнетагильского избиркома Лидии Брызгаловой, сегодня последний день, когда кандидаты могут подать документы. До 8 августа будет проводиться проверка документов. У самовыдвиженцев будут проверены на достоверность подписные листы от жителей округа, а также правильность указанных данных.

При этом кандидату могут отказать в регистрации, если не хватит достоверных подписей или будут скрыты важные сведения.

Согласно результатам проверки МВД, Надежда Журавлева подала документы, соответствующие требованиям законодательства.

На данный момент кандидат собирает средства для своей избирательной компании. Эти средства пойдут на аренду офиса для штаба, изготовление баннеров и печатной продукции, а также оплату услуг дизайнера.

Завтра, 30 июля, планируется зарегистрировать еще четверых кандидатов. А потом — самовыдвиженцев, так как у них еще будет проводиться проверка подписных листов.

Довыборы в гордуму Нижнего Тагила пройдут 13 сентября. На них заявлено всего семь кандидатов. Среди них слесарь Сергей Бердников, директор ФОК «Президентский» Александр Долгоруков и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин.