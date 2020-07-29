«Областная газета» опубликовала инициативу о возвращении прямых выборов мэра
Сегодня, 10:59ПолитикаФото: Официальный сайт Законодательного собрания Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня «Областная газета» опубликовала инициативу группы свердловчан о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов, расположенных на территории региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Инициативная группа предлагает заменить выборы глав в тех муниципальных образованиях Свердловской области, где они избираются посредством конкурсной комиссии, на прямые выборы через всеобщее тайное голосование.
На данный момент членами инициативной группы было собрано порядка шестисот подписей. Всего же для рассмотрения инициативы свердловским Законодательным собранием необходимо собрать 10 тысяч подписей до 11 сентября 2020 года.
Напомним, «Областная газета» более недели не публиковала материалы законопроекта, в следствие чего авторы инициативы подали на редакцию в суд.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей