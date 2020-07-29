«Областная газета» опубликовала инициативу о возвращении прямых выборов мэра

Инициативная группа предлагает заменить выборы глав в тех муниципальных образованиях Свердловской области, где они избираются посредством конкурсной комиссии, на прямые выборы через всеобщее тайное голосование.

На данный момент членами инициативной группы было собрано порядка шестисот подписей. Всего же для рассмотрения инициативы свердловским Законодательным собранием необходимо собрать 10 тысяч подписей до 11 сентября 2020 года.